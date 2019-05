A Pratica di Mare ' abbraccio' Conte-Zagor

Mario Marenco - l’architetto geniale che Praticava la comicità delle forme : Mario Marenco è stato per la comicità quello che Gadda è stato per la letteratura e Klee per la pittura. Un genio che, per far ridere, non ha mai avuto bisogno di barzellette, sketch o battute: alieno dalla satira politica, era estraneo sia alla volgarità nostrana che allo humour inglese, perché non