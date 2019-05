A Casal Bruciato | dove il nemico sono gli extracomunitari e i rom

Casal Bruciato - nuova protesta contro i rom. L’assenza dello Stato è un pugno nello stomaco : Era l’estate del 1935 quando la propaganda nazista anti-ebraica assestava un altro colpo e nei negozi e nei ristoranti tedeschi apparvero i famigerati cartelli “vietato l’ingresso agli ebrei”. Nell’Italia del pre-fascismo si sta preparando qualcosa del genere, basta sostituire parole e contesti. A Roma è ormai il terzo caso, negli ultimi due mesi, in cui è possibile affermare che per quanto riguarda le case popolari “è vietato l’ingresso ai ...

Casal Bruciato - proteste a Roma contro alloggio ai rom/ Attacco alla sindaca Raggi : Casal Bruciato proteste in corso a Roma contro l'alloggio assegnato ad una famiglia di rom. Attacco al sindaco Raggi da parte di "21 luglio"

Roma - casa popolare ai rom : proteste a Casal Bruciato/ Si pensa al trasferimento : Roma, proteste a casal Bruciato dopo che un alloggio popolare è stata affidata ad una famiglia di rom: in Campidoglio si pensa già al trasferimento

Ancora tensioni a Casal Bruciato : residenti e CasaPound contro casa a famiglia rom : Roma – A casal Bruciato e’ in corso una protesta di residenti del quartiere e di militanti di casaPound contro l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia rom di 14 persone. Il capofamiglia ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus, intervistato da Emanuela Valente. “Stanotte i bambini avevano molta paura e piangevano- ha affermato l’uomo- Una delle mie figlie sta male e l’ho portata nel campo ...

Casal Bruciato e la favola delle case regalate ai rom : Ancora una casa popolare assegnata a una famiglia rom, ancora una protesta dei residenti di una periferia dimenticata dallo Stato, ancora strumentalizzazioni di gruppi politici o pseudo tali, che nella confusione di propaganda e realtà fomentano rimostranze di piazza dai dubbi confini legali. A Roma la storia della guerra tra poveri si ripete in un loop che va avanti ormai da anni. Siamo a Casal Bruciato, periferia est della Capitale sorta tra ...

La famiglia rom rinuncia alla casa di Casal Bruciato : "Per ora torniamo al campo" : La famiglia di Imer ha deciso di lasciare l’alloggio di via Satta. “Qui ci hanno minacciati, non rimaniamo. torniamo al campo de La Barbuta in attesa di una seconda convocazione”. La decisione dell’uomo, rom bosniaco, arriva dopo una notte di ansia e paura, con la moglie Senada che ha cercato di tranquillizzare i 12 figli, 21 anni il più grande, 2 il più piccolo. Olivia, 8 anni, si è sentita ...

Casal Bruciato - famiglia rom assediata in casa : protesta dei residenti contro l'assegnazione : Ancora caos a casal Bruciato a Roma, dove è in corso la protesta di alcuni cittadini contro una famiglia rom di 14 persone a cui è stata assegnata una cassa popolare in via Satta. A riferirlo il padre, 40enne bosniaco con 12 figli, barricato nell'appartamento al secondo piano della palazzina. "Non p

Casal Bruciato - protesta per la casa assegnata alla famiglia rom : ‘Vadano via’. ‘Non possiamo uscire. Abbiamo paura’ : “Tanto vi tiriamo una bomba“. È con queste parole che alcuni cittadini avrebbero minacciato una famiglia rom che ha ottenuto una casa popolare nella zona di casal Bruciato, un quartiere a Est di Roma. A riferirlo è un 40enne bosniaco, padre di 12 figli, barricato insieme alla famiglia nell’appartamento al secondo piano di una palazzina in via Satta. “Non possiamo uscire e Abbiamo paura“, riferisce. I manifestanti ...

Piazzapulita - i residenti di Casal Bruciato : "I rom non sono uguali a noi". Il pubblico applaude - Formigli si dissocia (Video) : Corrado Formigli bacchetta il pubblico per quello che sembra a tutti gli effetti un déjà-vu. A Piazzapulita si parla di rom e il conduttore intervista Simone Vandalo e Noemi Fasciano, la coppia che ha preso parte alle recenti proteste di Casal Bruciato.I ragazzi erano insorti per l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom, la stessa abitazione occupata proprio dai due giovani con il loro bimbo.prosegui la letturaPiazzapulita, ...