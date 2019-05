Non è riuscita neanche a cominciare la scuola! Un raro tumore alla schiena uccide la piccola Sara

(Di lunedì 6 maggio 2019) La bimba di 11 anni, originaria di Dolo, in provincia di Venezia, non èa sconfiggere quella rara forma diche l'aveva colpita a settembre, impedendole di iniziare la scuola media. Dolo, piccolo Comune in provincia di Venezia, è in lutto. Una bambina di 11 anni, Sara Rizzi, è stata uccisa da una rara forma di. La tragica notizia è stata riportata questa mattina su Il Gazzettino. I primi segni della malattia erano comparsi 7 mesi fa, all’inizio settembre, tanto che la ragazzina non eraad iniziare la prima media, a Cazzago, insieme ai suoi amici. La diagnosi era stata impietosa: Sara era stata colpita da un cancrocolonna vertebrale. E così la piccola era stata immediatamente costretta a sottoporsichemioterapia. Il male contro cui Sara combatteva era tantoquanto aggressivo e l’ha portatamorte in soli sette mesi. Il cordoglio e il dolore si sono diffusi in queste ore nell’intera comunità cittadina di Dolo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...