L'articolo Traffico Roma del 06-05-2019 ore 11:30 proviene da RomaDailyNews.
PLRomaCapitale : #Roma: via del Foro Italico, tra via Salaria e viale di Tor di Quinto, #traffico rallentato causa #incidente in direzione Stadio Olimpico. - romadailynews : Traffico Roma del 06-05-2019 ore 11:30: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 11:50 Simon… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Traffico Roma del 06-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 9:50 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RISOLTO UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E CORSO FRANCIA. CI SONO INCOLONNAMENTI MA IL Traffico STA DIMINUENDO. SITUAZIONE INVARIATA INVECE IN VIA ANASTASIO II. A CAUSA DI UN INCIDENTE VERSO VIA CIPRO C’È Traffico A PARTIRE DA VIA LEONE XIII. Traffico CHE, PER UN INCIDENTE, TROVIAMO ANCORA ...
Traffico Roma del 06-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 9:50 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RISOLTO UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E CORSO FRANCIA. CI SONO INCOLONNAMENTI MA IL Traffico STA DIMINUENDO. SITUAZIONE INVARIATA INVECE IN VIA ANASTASIO II. A CAUSA DI UN INCIDENTE VERSO VIA CIPRO C’È Traffico A PARTIRE DA VIA LEONE XIII. Traffico CHE, PER UN INCIDENTE, TROVIAMO ANCORA ...
Traffico Roma del 06-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 9:20 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA TRIONFALE TRA IL SAN FILIPPO NERI E MONTE MARIO. INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI IN VIA ANASTASIO II. INCIDENTE VERSO VIA CIPRO, Traffico A PARTIRE DA VIA LEONE XIII. MENTRE SULLA VIA AURELIA, PER Traffico, CI SONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE VERSO PIAZZA IRNERIO. CODE ...
Traffico Roma del 06-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 8:20 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DI BOCCEA: RALLENTAMENTI E CODE IN PIÙ TRATTI. Traffico IN ZONA CASALOTTI, E TRA BATTISTINI E CORNELIA INCIDENTE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA. CI SONO CODE. RISOLTO INVECE L’INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E FORMELLO. SULLA VIA NOMENTANA TRA ...
Traffico Roma del 06-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 8:20 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DI BOCCEA: RALLENTAMENTI E CODE IN PIÙ TRATTI. Traffico IN ZONA CASALOTTI, E TRA BATTISTINI E CORNELIA INCIDENTE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA. CI SONO CODE. RISOLTO INVECE L’INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E FORMELLO. SULLA VIA NOMENTANA TRA ...
Traffico Roma del 06-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 7:50 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E FORMELLO. DISAGI QUINDI VERSO Roma Traffico CHE È AL MOMENTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO NELLA ZONA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA. AUTO IN FILA SULLA VIA AURELIA, SULLA TIBURTINA E – ALL’ALTEZZA DI ACILIA – SIA ...
Traffico Roma del 06-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 6 MAGGIO ORE 7:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO PRIMI DISAGI SUL RACCORDO LUNGO LA CRREAGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DOVE ABBIAMO FILE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 05-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A SUD DI Roma SULLA DIRAMAZIONE DELL’AUTOSOLE CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO ANUALARE FILE SULLA Roma FIUMICINO PER ENTRARE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI AD OSTIA LIDO FINO ALLE 24.00, ...
Traffico Roma del 05-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 18:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE FILE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMNINA E SALARIA E POI IN ESTERNA DALL’APPIA ALL’USCITA PER Roma SUD CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VEROS Roma CENTRO E SULLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 05-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DELLA MAGLIANA PER INCIDENTE DISAGI AL Traffico ALTEZZA VIA CITTA’ DI PRATO CODE IN ENTRATA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE SULLA Roma FIUMICINO BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’APPIA ALL’USCITA PER Roma SUD AD OSTIA LIDO FINO ALLE 24.00, ...
Traffico Roma del 05-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 16:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SCORREVOLE, SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE VIA CASTEL DI LEVA DA IERI PER UNA FRANA E’ CHIUSA AL Traffico, TRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA. A OSTIA LIDO FINO ALLE 24.00, DIVIETO DI ...
Blackout Alitalia - disagi Roma Fiumicino/ Traffico aereo ko per guasto elettronico : Blackout Alitalia e Ibm, disagi e ritardi a Roma Fiumicino: Traffico aereo in tilt per guasto elettronico ai sistemi operativi
Traffico Roma del 05-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO Traffico SULLE STRADE DI Roma VIA CASTEL DI LEVA DA IERI PER UNA FRANA E’ CHIUSA AL Traffico, TRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA. ALLO STADIO OLIMPICO, SI STA GIOCANDO “LAZIO– ATALANTA”: ATTIVE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DELLA ZONA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. A OSTIA ...
Traffico Roma del 05-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO Traffico SULLE STRADE DI Roma VIA CASTEL DI LEVA DA IERI PER UNA FRANA E’ CHIUSA AL Traffico, TRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA. ALLO STADIO OLIMPICO, SI STA GIOCANDO “LAZIO– ATALANTA”: ATTIVE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DELLA ZONA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. A OSTIA ...
Traffico Roma del 05-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 14:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO. A CAUSA DI UNA VORAGINE CHIUSA AL Traffico VIA CASTEL DI LEVA, FRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA. ALLE 15:00 ...