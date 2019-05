Onu | allarme sul degrado ambientale | “Un milione di specie animali e vegetali a rischio

Ambiente : allarme Onu - 1 specie su 8 sarà estinta a breve : E' un dato shock quello annunciato dalla Piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e gli ecosistemi, Ipbes, che dalla capitale francese ha chiesto formalmente ai ...

Allarme biodiversità Onu : una specie su otto a rischio estinzione : ... e rischiamo di perdere servizi vitali con gravi conseguenze negative per la civiltà umana".Guenter Mitlacher, direttore della politica internazionale sulla biodiversità presso il World Wildlife Fund,...

Allarme Onu : una specie su 8 sarà estinta a breve : È un dato shock quello annunciato dalla Piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e gli ecosistemi, Ipbes, che dalla capitale francese ha chiesto formalmente ai leader ...

Editori in allarme : Governo taglia 100 mln al "BOnus Cultura". Bonisoli : i soldi ci sono : ... preannunciata dal vicepremier Salvini, e l'introduzione della norma "Salva Roma" per il trasferimento del debito di Roma Capitale dal commissario, che oggi lo gestisce, al ministero dell'Economia. ...

BOnus cultura - allarme Aie : "Tagliati 100 milioni nel decreto crescita" : "Siamo increduli in una notte sono scomparsi 100 milioni per la cultura. Si pensa alla crescita tagliando sul futuro dei giovani". È l'allarme lanciato dal presidente dell 'Associazione Italiana ...

Allarme Onu : resistenza ai farmaci - 700mila morti l'anno : Il mondo, sottolineano gli esperti, sta già subendo gli impatti economici del fenomeno, con 24 milioni di persone che potrebbero essere spinte verso la povertà estrema entro il 2030. 'Questa è una ...

Allarme dell'Onu : "Crisi globale per resistenza ai farmaci" : Rischi per la salute e per l'economia, quest'ultimi paragonabili a quelli della crisi finanziaria globale del 2008 del 2009 , con la possibilità che entro il 2030 almeno 24 milioni di persone possano ...

Salute - l’allarme Onu : “crisi globale” da resistenza ai farmaci : Le malattie resistenti ai farmaci potrebbero arrivare a causare entro il 2030 dieci milioni di morti all’anno: e’ il monito lanciato da un rapporto dell’Onu che denuncia una “crisi globale” sia sanitaria che economica per il “livello allarmante” di resistenza di molti virus ai medicinali di uso comune che finora li avevano debellati. “Non c’e’ tempo da perdere, bisogna affrontare le ...

Allarme Onu : resistenza a farmaci emergenza globale : Roma, 30 apr., askanews, - Le malattie resistenti ai farmaci già causano almeno 700.000 morti a livello mondiale ogni anno, tra cui 230.000 morti da tubercolosi multiresistente, una cifra che nel 2050 ...

Antibiotico resistenza - milioni di morti se non si corre ai ripari : l'allarme Onu : L'ultimo rapporto Onu per la salute contiene un avvertimento allarmante inerente la resistenza antimicrobica. L'Antibiotico resistenza è definita come "una della più gravi minacce per la nostra specie" ed il Gruppo di coordinamento che ne fornisce i dati, l'Iacg, avvisa le Nazioni che obbligatorio frenarne la diffusione. A farne le spese sono più di 100 anni di progressi nel campo della Medicina e della Biologia e se non invertiamo la rotta ...

Onu lancia allarme rifiuti elettronici : 20.02 Onu lancia allarme rifiuti elettronici Il mondo sta per essere travolto da "uno tsunami di rifiuti elettronici", al ritmo di 50 milioni di tonnellate l'anno. E' l'allarme dell'Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite. Ad ...

Onu lancia allarme rifiuti elettronici : 20.02 Il mondo sta per essere travolto da "uno tsunami di rifiuti elettronici", al ritmo di 50 milioni di tonnellate l'anno. E' l'allarme dell'Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite. Ad oggi solo il 20% dei rifiuti elettrici ed elettronici viene smaltito tramite canali di riciclaggio ufficiali,eppure il loro valore è stimato intorno ai 55 mld di euro.Servono,dunque, misure urgenti,sottolinea l'organizzazione, per ...

Libia - l’allarme dell’Onu : da Tripoli 16 mila sfollati : È salito a circa 16 mila il numero degli sfollati dall’inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni. Lo scrive l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha). Dando un aggiornamento flash sulla situazione nei dintorni della capitale, l’Onu precisa che oltre duemila sono le persone che hanno lasciato le proprie case solo nelle ult...

Libia - allarme dell'Onu : boom di sfollati : 10.00 "I pesanti scontri a fuoco e il bombardamento di artiglieria nelle zone residenziali di Ain Zara e Khalla al Forjan si sono tradotti in un'impennata degli sfollati a Tripoli e dintorni, raddoppiati nelle ultime 48 ore a oltre 6.000 persone". Lo scrive l'ufficio delle Nazioni unite per gli affari umanitari in un aggiornamento sulla situazione. Le Nazioni Unite continuano a chiedere una tregua umanitaria temporanea per consentire la ...