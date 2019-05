Napoli | i tifosi che accusano Aurelio De Laurentiis dimenticano il passato e

Angelo Carotenuto : «Napoli non è diversa - i tifosi sono frustrati ovunque. Il futuro del club è nei napoletani emigrati» : Angelo Carotenuto, giornalista, una vita alla Gazzetta, fino a qualche settimana fa responsabile della redazione sportiva di Repubblica. Ha scritto due romanzi: Dove le strade non hanno nome (Ad Est dell’Equatore, 2013) e La grammatica del bianco (Rizzoli, 2014). Napoletano, si è trasferito nella capitale ma senza mai distogliere completamente lo sguardo dallacittà e dalla squadra. Anche se lui stesso si definisce un “laico” su ...

Calciomercato Napoli - Trippier è sempre più vicino : il retroscena che fa sognare i tifosi azzurri : La moglie del giocatore inglese è stata avvistata a Napoli nei giorni scorsi, ennesima conferma di una trattativa arrivata ormai in fase avanzata Il Napoli è sempre più vicino a Trippier, terzino inglese di proprietà del Tottenham. Arrivano conferme sullo stato avanzato della trattativa tra il club azzurro e quello londinese, che provano a ridurre la distanza tra domanda e offerta rimasta ampia dopo la prima proposta. Foto Fabio ...

Botti : «De Laurentiis non rispetta il modo di vivere il calcio a Napoli - ignora i tifosi (o li deride). Questo dà fastidio» : Claudio Botti, avvocato penalista e titolare di uno studio legale in attività da circa un secolo, già presidente della Camera Penale di Napoli e vicepresidente nazionale dei penalisti italiani. Come avvocato non ha bisogno di presentazioni. E nemmeno come tifoso del Napoli. È stato tra i fondatori del Te Diegum, ma la sua “malattia” per il Napoli va ben oltre Maradona. Anche a lui, volto notissimo e influente in città, abbiamo chiesto del clima ...

Cari tifosi - il Napoli è (e sarà) questo. Se non vi sta bene… «Arrangiatevi!» : «E lo volete un consiglio, militari e civili? Piantiamola con queste nostalgie. Oltre che incivile è inutile. Oramai li hanno chiusi. A voi italiani è rimasto questo chiodo fisso qui. Toglietevelo. Oramai li hanno chiusi. Arrangiatevi». Forse ci vorrebbe il buon Totò per far capire ai tifosi del Napoli che il Napoli è questo. Sono finiti i fasti del passato, quando il campionato italiano era in equilibrio e ogni tanto spuntavano Roma, ...

Napoli-Cagliari - De Laurentiis sfida i tifosi : i prezzi sono da Champions : NAPOLI CAGLIARI – Non si placa la lotta a distanza tra i supporters del Napoli, o almeno una bella fetta del tifo azzurro, e il presidente Aurelio De Laurentiis. Parte degli ultras recentemente ha contestato il numero 1 partenopeo, dirigenza e allenatore per gli scarsi risultati raggiunti in questa stagione. In particolar modo prima e […] L'articolo Napoli-Cagliari, De Laurentiis sfida i tifosi: i prezzi sono da Champions proviene da Serie ...

Ancelotti : 'Il malessere dei tifosi? Napoli progetto sano e serio' : "Il Napoli ha una società sana, con un progetto serio". Carlo Ancelotti , dopo un weekend difficile , è tornato a parlare del rapporto tra società e tifosi azzurri e lo ha fatto durante la ...

Napoli - curve a 30 euro - tifosi divisi : Napoli, 29 APR - Polemiche sui social network tra i tifosi del Napoli per i prezzi dei biglietti di Napoli-Cagliari in programma domenica al San Paolo. I biglietti verranno messi in vendita oggi a ...

“Se la feccia vuole venire allo stadio - deve pagare”. Le reazioni dei tifosi ai prezzi di Napoli-Cagliari : “Più che mettere le curve a 30 euro bisognerebbe fare un test psichiatrico per decidere chi fare entrare”. C’è anche questo commento tra i tanti lasciati sulla pagina Facebook del Napolista sotto la notizia dell’apertura della vendita dei biglietti per la partita del Napoli contro il Cagliari, domenica prossima. Molti tifosi sono contenti della decisione della società di aumentare i prezzi in curva. Alcuni, come Vittoria, scrivono nero su bianco ...

Napoli - l'agente di Younes fa sognare i tifosi : 'potrebbe ripercorrere le orme di Mertens' : l'agente del calciatore del Napoli ha parlato in vista del prossimo anno, lanciandosi in un ardito paragone ' Ciò che avete visto ieri, per me, non è una novità. Ha fatto la miglior prestazione da ...

Napoli è una città frigida : ne è prova la maglia restituita dai tifosi a Callejon : Sabato, diciannove gradi. Alla Gaiola gli stranieri, presi alla piacevole sprovvista dal tepore inatteso, si tuffano in mutande in un’acqua di smeraldo. Un gruppetto di ventenni napoletani osserva con malcelato sarcasmo: “Sai che bella sensazione, poi, tutto quel sale addosso…”. Sul lungomare c’è gente ma i sorrisi latitano. C’è tensione alla fila per il gelato al pistacchio allo chalet e poi per il caffè in tazza troppo calda – e ti avevo detto ...