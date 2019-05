Matteo Salvini all' angolo | Giuseppe Conte allo scoperto | Se si arriva alla conta

Elezioni europee - Matteo Salvini a Latina : 'Meglio essere qui che in diretta da Fazio' : Poi, i temi cari alla politica di Salvini: l'immigrazione prima di tutto, 'I porti devono restare chiusi, in Italia entra solo chi ha il permesso',, poi ancora la giustizia, la legge sulla legittima ...

Matteo Salvini durissimo con il grillini : 'Questo è il mio ultimo avviso' : 'Gli amici dell'M5s pesino le parole. Se dall'opposizione insulti e critiche sono ovvie, da chi dovrebbe essere alleato no'. Lo ha detto Matteo Salvini, durante un comizio a Roma. 'La mia parola è una ...

Matteo Salvini durissimo con il grillini : "Questo è il mio ultimo avviso" : "Gli amici dell’M5s pesino le parole. Se dall’opposizione insulti e critiche sono ovvie, da chi dovrebbe essere alleato no". Lo ha detto Matteo Salvini, durante un comizio a Roma. "La mia parola è una e questo governo va avanti cinque anni, basta che la smettano di chiacchierare. Mi dicono 'tiri fuo

Caso Siri - Salvini 'Non abbandono uomini con cui ho fatto un pezzo di strada'. Di Maio 'Matteo forte con i deboli - abbia coraggio' : Non si placa lo scontro all'interno del governo gialloverde sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione di cui il M5s reclama da giorni le dimissioni. Ma il vicepremier Matteo Salvini, ...

Matteo Salvini - promesse e fatti in undici mesi di governo : caro ministro - continui così : Matteo Salvini può piacere o non piacere (stando ai sondaggi al 30% e passa degli elettori, per esempio, piace). Sui giornali e sui social viene spesso attaccato più per quello che dice che per quello che fa. E il motivo è molto semplice: è un personaggio che divide, che rappresenta in tutto e per tutto un certo stile di comunicazione politica fatta di slogan e accuse agli avversari che non nasce certamente col leader della Lega. L’offesa più ...

Matteo Salvini - lo sfogo : "Siri via solo con rinvio a giudizio. Cosa farò mercoledì in CdM". Schiaffo al M5s : Si fa presto a dire "niente crisi". Matteo Salvini, in un colloquio informale con il Corriere della Sera, conferma quanto detto ieri: fiducia nel premier Giuseppe Conte, nonostante i retroscena che lo descrivono, tutti concordi, come furioso per l'accelerazione di Conte sul ritiro delle deleghe al s

Matteo Salvini e Fazio - il leghista Morelli svela lo scandalo Rai : "Quanto paga davvero per Che tempo che fa" : Quanto costa davvero Fabio Fazio alla Rai? La guerra tra il conduttore di Che tempo che fa e il leader della Lega Matteo Salvini è iniziata da tempo, con il vicepremier che ha annunciato di voler tornare ospite del talk di Raiuno solo se Fazio si taglierà il maxi-stipendio. "Se lo fa, ci vado anche

Matteo Salvini - la sfida estrema di Conte : "Caso chiuso - vedrete che la Lega...". Il premier verso il burrone : "Per me Siri è un caso chiuso". Se Giuseppe Conte voleva stemperare la tensione con la Lega, forse ha scelto le parole sbagliate. Il premier ha ritirato le deleghe al sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, e porrà la questione al voto nel prossimo CdM. Una accelerazione che

Matteo Salvini zittisce Elisabetta Trenta : 'Pensi a fare il ministro. Le Forze armate meritano di più' : Matteo Salvini mette a tacere Elisabetta Trenta . Fonti dell'Interno riferiscono, a proposito del tweet rimosso dalla Difesa su un intervento di soccorso della Marina, poi smentito, a pescherecci ...

Matteo Salvini zittisce Elisabetta Trenta : "Pensi a fare il ministro. Le Forze armate meritano di più" : Matteo Salvini mette a tacere Elisabetta Trenta. Fonti dell'Interno riferiscono, a proposito del tweet rimosso dalla Difesa su un intervento di soccorso della Marina, poi smentito, a pescherecci italiani presi di mira dai libici: "Anziché chiedere alla 'sua' Marina militare, il ministro Trenta si ba

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli : continue liti nel governo - Matteo Salvini e Luigi Di Maio perdono consensi : Le troppe e continue liti nel governo stanno penalizzando i due vicepremier. Non solo Luigi Di Maio, ora anche Matteo Salvini. Seppure, a oggi, "un italiano su due esprime valutazioni positive per il governo (contro il 39% di giudizi negativi) e il 53% per il presidente del Consiglio (contro il 37%)

Oliviero Toscani - lo schifo contro Matteo Salvini : 'Cosa auguro a suo figlio' : Sono fuori dal mondo, sono veramente delle teste di cazzo. Pure questi di Casa Pound ? Peggio. Dopo aver vissuto ciò che abbiamo vissuto, questi ripropongono cazzate che sono peggio. Non è fascista, ...

Oliviero Toscani - lo schifo contro Matteo Salvini : "Cosa auguro a suo figlio" : Oliviero Toscani a La Zanzara su Radio 24 ha superato ogni limite. “Il fascismo? Non si ripresenterà con stivali, fez, si presenterà in altro modo. Questo non è fascismo, è ancora peggio. Dopo aver visto tutto quello che è successo col fascismo, dopo aver vissuto tutto quello che abbiamo vissuto, d

Bruno Vespa - la crisi di governo e il dilemma post elezioni europee di Matteo Salvini : Per la prima volta dall'inizio del governo giallo-verde Luigi Di Maio ha una reazione "muscolare" nei confronti dell'alleato Matteo Salvini: "Spero non sia necessario un voto su Siri. In ogni caso, il M5s ha la maggioranza assoluta in consiglio dei ministri", ha detto il vicepremier grillino. Della