Maltempo | Coldiretti Ancona | “Campi allagati | qualche danno alle colture in fase di

(Di lunedì 6 maggio 2019) Campiindi raccolta e apprensione per la colonnina di mercurio. L’ondata diche ieri ha portato pioggia torrenziale e grandine ha colpito soprattutto la zona sud di, Osimo, Offagna, Filottrano e Polverigi. La grandine mista ad acqua non ha portato la devastazione temuta sulle. Grano, girasole e mais non sono inavanzata, idem la colza.si e’ registrato con ortaggi e frutta. E’ l’esempio dei piselli, giunti a meta’ raccolta, e degli ortaggi a foglia larga come la lattuga. Si sono registrati allagamenti nei campi tra Filottrano e a Passatempo di Osimo.Un report piu’ preciso dei danni sara’ possibile solo nei prossimi giorni, mentre ora si teme il rischio di gelate, che potrebbero compromettere l’attivita’ vegetativa delle piante. Clima pazzo con il ...

