Lazio | esplosione davanti la sede degli Irriducibili DETTAGLI

(Di lunedì 6 maggio 2019)intorno alle 4 di questa mattinaladella Curva Nord della. La bomba carta ha provocato danni solo alla saracinesca delladei tifosi laziali, sita in via Amulio, al civico 47. I poliziotti del commissariato Appio, insieme alla Polizia Scientifica e alla Digos, stanno indagando per risalire agli esecutori del gesto, analizzando i filmati delle videocamere di sorveglianza. Pochi giorni fa, alcuni tifosi del gruppodellaerano stati raggiunti dal provvedimento di Daspo per lo striscione "Onore a Mussolini".

