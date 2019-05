Insigne vuole restare a Napoli | “tutto chiarito | aspetto solo De Laurentiis”

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019) Lorenzoha confermato la sua volontà dialanche nelle prossime annate, mancala firma sul nuovo contratto “Sono contento perché, essendo il capitano, è stata una responsabilità importante per me. Sono orgoglioso e contento di prendermi responsabilità, ci tengo tanto a questa maglia e farò di tutto per portarla in alto“. Sono le parole di Lorenzo, rilasciate a Sky dopo essersi preso la responsabilità del rigore decisivo contro il Cagliari. Il folletto partenopeo ha parlato anche del suo futuro: “Sto aspettando il presidente. Io ho dato la massima disponibilità per continuare, spero che arrivi presto la firma. La cosa importante è stata chiarirsi. Come ha detto Ancelotti in conferenza, nessuno di loro ha espresso la volontà di cedermi. C’è stata qualche incomprensione, l’importante è essersi chiariti e andare ...

