Eurozona | la crescita dell' economia perde vigore e mostra una preoccupante

Crescita Eurozona migliore delle attese : l'analisi di Schroders : L'incertezza politica in Europa, ha avuto probabilmente un effetto lievemente negativo, ma comunque la domanda domestica è rimasta solida nell'arco del primo trimestre. TradinGo ! Il nuovo canale ...

Eurozona - la crescita sorprende al rialzo superando le attese : L'incertezza politica in Europa, legata alle elezioni spagnole, alla Brexit e alle elezioni parlamentari dell'UE, ha avuto probabilmente un effetto lievemente negativo, tuttavia la domanda domestica ...

Crescita - nel primo trimestre 2019 pil Eurozona a +0 - 4%. Spagna a +0 - 7% - il massimo da cinque trimestri. Francia a +0 - 3% : Nel primo trimestre 2019 il pil dell’ Eurozona è salito dello 0,4% e quello della Ue-28 dello 0,5%, contro il +0,2 e +0,3% messi a segno rispettivamente nell’ultimo trimestre 2018. Rispetto allo stesso trimestre del 2018 il Pil è cresciuto di 1,2% nella zona euro e di 1,5% nella Ue-28, come nel trimestre precedente. Lo ha comunicato oggi Eurostat, sulla base delle performance comunicate dagli istituti di statistica nazionali. In attesa del ...

Bce : crescita Eurozona perde slancio. Rischi dall'Italia : ... per l'Eurotower, sono soprattutto le 'circostanze sfavorevoli a livello mondiale' dove Brexit, guerra commerciale tra Cina e Usa e le debolezze delle economie emergenti, stanno frenando l'economia ...

Perché ci sono dubbi sulla crescita dell' Eurozona : In un momento di tassi negativi, sarebbe più efficace una risposta di politica fiscale, ma finora i paesi con maggiore libertà d'azione sono riluttanti a usarla. Quindi, con una risposta politica ...

Crescita economica e mercati azionari nell' Eurozona : L' economia potrebbe continuare a crescere - anche surriscaldandosi " per un altro un po', ma la Crescita degli utili potrebbe bloccarsi. Un altro problema riguarda la Crescita delle multinazionali ...

Produzione industriale - l'Italia traina la crescita dell' Eurozona . Bloomberg : "Effetto tiramisù"" : Ciò nonostante, 'la terza economia dell'area euro deve ancora fare molto per recuperare il terreno perso nell'ultimo decennio' precisa. La Produzione industriale italiana rimane infatti inferiore del ...

Fmi : «Italia zavorra dell’Eurozona». Quest’anno crescita vicina allo zero (+0 - 1%) : Stagnazione o quasi. È questo il futuro che il Fondo monetario internazionale vede per l’Italia nell’Outlook di aprile sull’economia globale. Per il Fondo, l’Italia sconta la debole domanda interna e il calo degli investimenti, ma sull’Eurozona pesano anche la Brexit e la crisi dell’auto tedesca. Dopo il rallentamento della seconda metà del 2018, l’economia mondiale Quest’anno crescerà ...