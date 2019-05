Conte torna in Italia?

Conte può tornare in Serie A : fra le pretendenti ci sarebbero Roma - Inter e Milan : Antonio Conte vuole la Serie A e un pezzo di Serie A sogna Antonio Conte. L'allenatore salentino, dopo un anno sabbatico, avrebbe deciso di tornare in pista e di farlo a casa sua, in Italia. Le pretendenti non mancano, dall'Inter di Marotta, ex dirigente ai tempi della Juventus di Conte, alla Roma che presto avrà come nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, attualmente in forza al Torino e grande amico dell'ex CT azzurro (entrambi ...

Franco Bechis - il grave errore di Conte su Siri : "Cosa non torna e perché ora Salvini avrà mani libere" : Forse Giuseppe Conte non aveva altra scelta, "perché come politico è una creatura dei grillini". Ma aver eseguito su Armando Siri l'ordine del suo "azionista di maggioranza, che è il M5s", altro non è se non uno "sgambetto a Matteo Salvini". Sul Tempo il direttore Franco Bechis analizza la scelta de

Dl crescita - nessun rimborso ai “cervelli” tornati in Italia che hanno pagato tasse in più dopo Contestazioni delle Entrate : Gli scienziati e ricercatori tornati in Italia dall’estero e “stangati” dall’Agenzia delle Entrate non riceveranno alcun rimborso nel caso abbiano già pagato le cifre richieste dal fisco. Questo nonostante il decreto crescita, pubblicato martedì sulla Gazzetta ufficiale, metta una pezza al pasticcio degli accertamenti avviati nei confronti dei “cervelli” di rientro che avevano beneficiato del regime fiscale di ...

L'Italia torna a crescere. Conte : 'Vogliamo evitare l'incremento dell'Iva. Non è il momento di una riforma fiscale'. E sul caso Siri : '... : Questo ci fa sperare che l'economia possa crescere in modo sostenuto'. E' quanto ha detto da Tunisi il premier, Giuseppe Conte , commentando le stime dell'Istat sulla crescita nel corso della ...

Conte : Italia torna a crescere - dimostrata bontà nostra manovra : Roma, 30 apr., askanews, - "L'Italia torna a crescere e questo ci conforta della bontà della nostra manovra economica e delle misure fin qui adottate. C'è da considerare anche il Contesto ...

Gli ex compagni di Conte : «Vuole tornare - accetterebbe la Roma» : Il pugliese è l'oggetto dei desideri della Roma , pronta a cambiare totalmente strategia economia per assicurarsi un top manager e costruire un progetto vincente. I contatti tra le parti sono avviati ...

Franco Melli : ’Mi hanno detto che Conte torna alla Juve’ : Nonostante le parole di Andrea Agnelli nel post partita di Juventus-Ajax (in cui il presidente bianconero ha confermato alla stampa la permanenza di Allegri a Torino anche il prossimo anno), non sarebbe poi così scontato che Il tecnico bianconero possa rimanere alla guida dei bianconeri. Fra gli addetti ai lavori arrivano dichiarazioni di un possibile "ciclo finito" alla Juventus per il tecnico toscano, e finché non arriverà l’ufficialità della ...

Juve - Allegri vorrebbe ritornare al 4-3-1-2 - la dirigenza al lavoro per acContentarlo : Mancano ancora cinque giornate alla fine del campionato, la Juventus ha già conquistando l'ottavo scudetto consecutivo ed fuori dalla Champions League, per cui può programmare il futuro. Il presidente Andrea Agnelli ha confermato il mandato per Massimiliano Allegri, anche se a breve ci sarà un incontro per definire i dettagli dell'eventuale rinnovo e, inoltre, si dovrà trovare la quadra per dare un assetto diverso ad una squadra che, pur ...

Roma - torna un uomo di Conte e Spalletti? : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Roma sta pensando di risolvere il problema infortuni che ha afflitto la squadra in questa stagione riportando in giallorosso un preparatore atletico che conosce bene Trigoria. Si tratta di ...

Matteo Salvini stufo di Giuseppe Conte : "Basta - si torna a votare". Governo a un passo dal crollo : Matteo Salvini, come promesso, nel pomeriggio di ieri ha fatto saltare il salva-Roma, Giuseppe Conte si è duramente sfogato- Come è noto, in questi giorni di crisi si è schierato senza indugi con il M5s. Dopo la sceneggiata in Consiglio dei Ministri, il ministro degli interni leghista gli ha detto:

The Voice - Simona Ventura : 'Contenta di tornare in Rai e basta con la tv escludente' : 'Sono contenta di essere tornata in Rai . Porto un programma includente, coach totalmente nuovi e la volontà di trovare talenti che abbiano successo anche dopo il format, perché questo decreta il ...

Chris Froome verso il Tour of the Alps : “Contento di tornare in Italia : una gara dura per trovare la condizione” : Chris Froome sarà uno dei grandi protagonisti del Tour of the Alps 2019, piccola corsa a tappe che andrà in scena dal 22 al 26 aprile tra Italia e Austria. Il capitano del Team Sky scalderà la gamba in vista del Tour de France, l’obiettivo sarà ovviamente quello di testarsi e incominciare la marcia di avvicinamento alla Grande Boucle che cercherà di vincere per la quinta volta in carriera. Il trionfatore dell’ultimo Giro ...

Quanto dichiarano i politici : Berlusconi torna re - Bongiorno più ricca del governo. Conte : 370mila euro e una Jaguar : E’ il senatore di Forza Italia, Adriano Galliani, il più ricco del Parlamento. L’ex ad del Milan dichiara al fisco nel 2018 10 milioni 698mila 939 euro. Lo segue un altro esponente azzurro, il deputato Antonio Angelucci in base alla dichiarazione dei redditi 2018, relativa al periodo d’imposta 2017. Il suo reddito imponibile ammonta a 6 milioni e 230mila euro. Il più ricco del Governo giallo-verde è il ministro della Pubblica ...

L'annuncio di Conte : 'Pronto a tornare in panchina' : ROMA - La lista dei club che vorrebbero Antonio Conte alla propria corte è ricca e competitiva. La Roma lo segue da un po' anche se ultimamente è in pressing su Maurizio Sarri, il Bayern Monaco ...