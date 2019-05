“Autobiografia erotica” | Starnone in scena con Scalera-Bellocchio

ilfogliettone

(Di lunedì 6 maggio 2019) Un uomo e una donna si confrontano sul ricordo di un fugace incontro sessuale avvenuto 20 anni prima, e la rilettura di quell'incontro fa emergere in maniera netta le differenza tra il genere maschile e femminile. Vanessae Pier Giorgioportano inal Piccolo Eliseo fino al 12 maggio un testo scritto da Domenico, tratto dal suo romanzo "L'autobiografia erotica di Aristide Gambìa". La regia è di Andrea De Rosa."In realtà sono io che lo chiamo, gli scrivo una lettera. Probabilmente lui neanche si ricorda di me, a malapena ricorda, per me invece il ricordo è indelebile", ricorda. Lo spettacolo mette inproprio come un uomo e una donna ricordino in maniera diametralmente differente un incontro amoroso di quando lei aveva 19 anni e lui ne aveva 20, più o meno, e di come questo incontro abbia non influenzato minimamente il percorso di vita ...

