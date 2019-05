Allerta Onu | accelera il declino della vita sulla Terra

Libia - Moavero incontra l’inviato Onu Salamé : “Dialogo con tutti. Con flussi anomali preAllertata Commissione Ue” : Continuare a parlare con tutte le parti, coordinamento con la Commissione europea in caso di aumento degli sbarchi, cessate il fuoco immediato e sostegno all’azione delle Nazioni Unite. Sono questi i temi affrontati dal ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, e l’inviato speciale dell’Onu in Libia, Ghassan Salamé. Punti dai quali i due invitano tutti gli attori coinvolti a ripartire per arrivare il prima possibile ...