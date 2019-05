27enne finge di essere morto per fare in modo che la moglie smetta di chiedergli sempre

baritalianews

(Di lunedì 6 maggio 2019)Danny Gonzalez, un uomo dell’Honduras di 27 anni che lavora negli Stati Uniti, ha recentemente tentato dire la propria morte nel tentativo dismettere suadicontinuamente soldi.Gonzales ha spiegato ai giornalisti che da quando si sono sposati, due anni fa, sualo chiamava ogni settimana per lamentarsi del fatto che lui le aveva mandato secondo lei troppi pochi soldi e che doveva mandarle molto di più. A un certo punto, l’uomo non ne poteva più, così ha escogitato un piano disperato per farla smettere. L’uomo ha deciso di ingannare lafacendole credere die, a questo scopo, le ha mandato alcune foto di sé steso su un letto con batuffoli di cotone nelle narici e nella bocca e coperto da un lenzuolo bianco. Il messaggio che accompagnava le foto diceva allache Danny eraper una combinazione di cancro e ...