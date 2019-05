Storia dei computer | i grandi flop di Ibm e Apple

La Storia dei ragazzini thailandesi intrappolati nella grotta diventa film - : Vanno avanti comunque anche i lavori per altri film ispirati al fatto di cronaca, ad esempio quello della Pure Flix Entertainment, casa di produzione e studio televisivo statunitense che si definisce ...

Lascia l’Arma dei carabinieri e diventa suora dopo un viaggio a Medjugorie : la Storia di Ilenia Siciliani : È amante dello sport, appassionata della maratona e delle moto. E ora ha deciso di Lasciare la divisa dell’Arma dei carabinieri per indossare la tunica verde delle Missionarie della Divina rivelazione. È la storia di Ilenia Siciliani, 26 anni, che ha maturato la vocazione di farsi suora dopo un viaggio a Medjugorie. Adesso si prospetta un nuovo cammino fatto di fede per la giovane originaria di Roccasecca, in provincia di Frosinone, che fino ...

[La Storia] Non solo l'influencer - ecco perché il sogno dei ragazzi è fare gli operai : La prima notizia, enorme, è che il teatro è pieno ogni sera per assistere a "La classe operaia va in Paradiso" , spettacolo tratto da un film del 1971 e che dura tre ore abbondanti. La seconda notizia,...

Netflix girerà una miniserie sulla Storia dei ragazzini intrappolati nella grotta in Thailandia : Netflix ha annunciato che girerà una miniserie sulla vicenda dei dodici giocatori di una squadra di calcio giovanile thailandese e del loro allenatore che a giugno erano rimasti intrappolati in una grotta nella provincia di Chiang Rai, nell’estremo nord della Thailandia.

La Storia dei Sánchez - la power couple di Spagna : Rosso il vestito, rosse le labbra, rosse le bandiere del Psoe, il partito guidato dal marito Pedro Sánchez: domenica María Begoña Gómez Fernández era in tinta con la serata, il sorriso enorme della vittoria e del sollievo, è andata come doveva andare, “Haz que pase”, fai che succeda ed è successo. L

Festa dei lavoratori 2019 : Storia in Italia - Francia e Spagna. Le ricorrenze : Festa dei lavoratori 2019: storia in Italia, Francia e Spagna. Le ricorrenze Il Primo Maggio è la Festa dei lavoratori. La tradizione vuole che tale ricorrenza sia nata negli Stati Uniti, con la decisione di fissare il giorno ai primi di maggio a seguito di una maniFestazione, sfociata poi nella violenza, avvenuta a Chicago nel 1886. La Festa del lavoro parte comunque da ideali ben precisi e dalle battaglie finalizzate alla conquista di ...

Università di Pisa : il Museo di Storia Naturale 1° nella classifica dei musei di rilevanza regionale : Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa è arrivato primo nella classifica dei musei ecomusei di rilevanza regionale per l’anno 2019. Ottimi piazzamenti anche per gli altri musei dell’Ateneo con il Museo della Grafica e l’Orto e Museo botanico che sono arrivati rispettivamente al settimo e quattordicesimo posto. In questi giorni, la Direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana ha stilato la graduatoria per l’assegnazione annuale ...

La Storia dei macchinisti ubriachi sul Frecciarossa per Napoli : Roma, 28 apr., askanews, - I macchinisti erano ubriachi e il treno è stato soppresso. Lo rende noto la Polfer, raccontando che il Frecciarossa 9604 che doveva partire alle 5:17 da Brescia per Napoli è ...

Frosinone-Napoli - l’avversario : ecco la Storia dei ciociari che affronteranno gli azzurri e i precedenti tra le due compagini : Domani alle ore 12.30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone si giocherà la partita tra ciociari e il Napoli. Non sono tantissimi i precedenti tra Frosinone e Napoli: sicuramente la vittoria per 1-2, con un meraviglioso gol di Trotta al ’90 che regalò un’insperata vittoria agli azzurri, nel campionato 2006-2007 è tra i ricordi più piacevoli per i tifosi. ecco la storia dei ciociari: Il Frosinone Calcio è una società calcistica ...

In Avengers : Endgame c'è il primo personaggio gay nella Storia dei film Marvel : Si prospettano incassi top per Avengers: Endgame , nuovo capitolo della saga degli Avengers uscito in questi giorni. E il film conterrà anche il primo momento apertamente gay dell'MCU, stando a quanto ...

Le persone che hanno fatto la Storia dei vaccini : I numeri a volte parlano chiaro. Pensiamo al vaiolo, una malattia che nel corso del ventesimo secolo ha ucciso tra i 300 e i 500 milioni di persone, per poi sparire, di colpo, grazie a una campagna di vaccinazione internazionale. È vero, rimane l’unico caso, ma altre malattie potrebbero presto fare la stessa fine. La poliomielite, ad esempio, che dal 1988 ad oggi ha registrato un calo del 99% nei casi, e rimane endemica solamente in tre nazioni ...

25 aprile - Mattarella 'Fu il nostro secondo Risorgimento. La Storia non si riscrive'. Salvini 'Festa non solo dei comunisti' : Cronaca Le piazze del 25 aprile città per città Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che nei giorni scorsi aveva parlato del 25 aprile come di un derby tra fascisti e comunisti, oggi aggiunge: '...