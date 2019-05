huffingtonpost

(Di domenica 5 maggio 2019) “Sei forte con i deboli”. “Tappatevi la bocca”. “Tira fuori le palle”. “È l’ultimo avviso”. Mancano settantadue ore al Consiglio dei ministri che sarà teatro della resa dei conti su Siri, e tra Movimento 5 stelle e Lega i toni non erano mai stati così alti. Parole incendiarie, che se non fosse per le capriole dell’ultimo minuto cui ha abituato questo governo sarebbero inequivocabilmente le prodromi di una crisi di governo.La situazione è di stallo totale. Matteo Salvini non molla il suo sottosegretario, i 5 stelle minacciano lo showdown in Parlamento, i due muri si scontrano l’un l’altro generando frizioni da scintille. Le certezze del Movimento 5 stelle, pubblicamente granitiche, iniziano a incrinarsi. “Pensavamo che di fronte alla mossa del presidente Conte e alle nostre ...

HuffPostItalia : Osteria del cambiamento - TremolaGottardo : L’officina del Bed&bike Tremola San Gottardo ha una mascotte Le manca ancora un nome! Le proposte sono benaccette.… - garzo232 : Osteria del Bugiardo a Verona... il ?????? per chi piace il buon vino @ Osteria del Bugiardo - Verona -