Ordine d’arrivo MotoGP | risultato e classifica GP Spagna 2019 | comanda Marquez su Rins

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019) Mancano ormai pochi giri alla conclusione del Gran Premio didi. Marcveleggia incontrastato davanti a tutti, precedendo Alexe Maverick Vinales. Quarto Andrea Dovizioso su Franco Morbidelli e Danilo Petrucci, mentre Valentino Rossi arranca in nona posizione. Out Fabio Quartararo per un problema alla sua M1.DI ARRIVO GRAN PREMIO DI1 93 M.27:28.641 2 42 A.+3.869 3 12 M. VIÑALES +5.379 4 4 A. DOVIZIOSO +5.939 5 9 D. PETRUCCI +6.303 6 21 F. MORBIDELLI +6.540 7 35 C. CRUTCHLOW +7.253 8 43 J. MILLER +7.517 9 46 V. ROSSI +7.794 10 36 J. MIR +8.547alessandro.passanti@oasport.itTwitter: @AlePassoClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

fainformazione : MotoGP, le Petronas Yamaha di Quartararo e Morbidelli prime al via nel GP di Spagna La MotoGP, in queste prime gare… - fainfosport : MotoGP, le Petronas Yamaha di Quartararo e Morbidelli prime al via nel GP di Spagna La MotoGP, in queste prime gare… - SteBertolotti : Leggo l'ordine d'arrivo della tappa odierna al Tour de Yorkshire e in un attimo torno ragazzino... 1° Zabel, 2° Van Poppel -