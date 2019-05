Maltempo | chiusa la statale del lago di Como e dello Spluga

Maltempo e vento forte : chiusa da SS36 del lago di Como a Teggiate : A causa di Maltempo e vento forte, la SS36 “del lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 140,000 al km 149,519 in località Teggiate Nuova in provincia di Sondrio. Sul posto è presente il personale Anas L'articolo Maltempo e vento forte: chiusa da SS36 del lago di Como a Teggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : da domani messa in sicurezza la SS36 Lecco chiusa per frana : E’ in programma per domani l’avvio delle operazioni di messa in sicurezza della parete rocciosa soprastante la statale n. 36 tra Lecco e la Valtellina, chiusa da ieri sera per la caduta di una frana. Le indagini condotte questa mattina sulla pendice di Lierna tramite ispezione dei rocciatori, sorvolo dell’area con elicottero e drone, hanno consentito ai geologi e ai tecnici Anas di individuare la nicchia di distacco dei blocchi ...

Maltempo Lombardia : chiusa per frana la SS36 - traffico in tilt : Ancora chiusa in entrambi i sensi di marcia la SS36 che costeggia il lago di Como, a causa di una frana che ha ostruito entrambe le carreggiate della principale via d’accesso alla Valtellina, all’altezza del comune di Lierna (Lecco). La viabilità sul lago è in tilt, con lunghe code verso Lecco e sul principale percorso alternativo, la SP72. I tecnici dell’Anas e i geologi hanno iniziato questa mattina le ispezioni del versante ...

Maltempo a Lecco - strada statale 36 chiusa per frana/ Anas 'Accertamenti in corso' : Maltempo a Lecco, strada statale 36 chiusa per frana fra Abbadia e Bellano. L'Anas ha fatto sapere che "Ci sono accertamenti in corso"

Maltempo Lecco - frana sulla strada statale 36/ Massi in carreggiata e Super chiusa : Maltempo a Lecco, frana sulla strada statale 36: alcuni Massi hanno invaso la carreggiata obbligando le autorità alla chiusura

Maltempo Cagliari : pioggia e mareggiate - chiusa la SS195 per detriti sulla carreggiata : Ancora pioggia e mareggiate nel Sud Sardegna: la SS195 Sulcitana è chiusa in entrambe le direzioni, da e per Cagliari, dal km 6 al km 9 per la presenza di numerosi detriti depositati dalla mareggiata sulla sede stradale che sta colpendo la costa. Il traffico è deviato sulla strada consortile di Machiareddu. L'articolo Maltempo Cagliari: pioggia e mareggiate, chiusa la SS195 per detriti sulla carreggiata sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sardegna : chiusa la SS195 vicino Cagliari a causa di una mareggiata : Sulla strada statale 195 ‘Sulcitana’ è provvisoriamente chiuso il tratto fra il km 6,000 e il km 9,000 a Cagliari, in direzione della città, a causa di alcuni detriti formatisi a seguito di una mareggiata. Le deviazioni, gestite da movieri, sono sulla strada consortile di Machiareddu. Il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine è presente sul posto per gestire la viabilita’ e ripristinare la normale circolazione nel ...

Maltempo : nel Trevisano riaperta strada chiusa per la piena del Piave : E’ stata riaperta al transito la viabilità alternativa al ponte storico della Priula, lungo la statale 13 ‘Pontebbana’, nel territorio comunale di Susegana (Treviso). Il tracciato, realizzato quasi interamente nell’alveo del fiume, era stato chiuso in via precauzionale nella mattina di oggi a causa dell’onda di piena del Piave. Cessata l’emergenza e ultimate le necessarie verifiche su tutte le strutture che ...

Maltempo in Veneto : piena del fiume Piave - chiusa viabilità alternativa al Ponte Priula a Treviso : A causa del Maltempo e alla conseguente piena del fiume Piave, la viabilità alternativa al Ponte della Priula, a Susegana, in provincia di Treviso, lungo la SS13 ‘Pontebbana‘, è temporaneamente interdetta al traffico in via precauzionale: lo comunica Anas in una nota precisando che, come previsto nel piano di emergenza condiviso con le autorità competenti, la viabilità in entrambe le direzioni è provvisoriamente indirizzata sulla ...

Maltempo : chiusa la provinciale 63 per una frana in Valsassina : Disagi per il ritorno del Maltempo con pioggia e vento, in provincia di Lecco. La strada provinciale 64 ‘Prealpina Orobica’ che collega Ballabio ai comuni dell’Altopiano della Valsassina, oggi è stata chiusa al traffico a seguito di una frana di vegetazione e detriti avvenuta alle porte di Cremeno. La circolazione e’ stata deviata su un’altra strada valligiana. La 64 resta invece chiusa in attesa di sopralluoghi e ...

Maltempo Piemonte : pericolo valanghe - chiusa la SS33 “Del Sempione” : Prosegue l’impegno di Anas per fronteggiare l’emergenza Maltempo che sta interessando la regione con nevicate abbondanti in particolare lungo le tratte di montagna. A causa del pericolo di valanghe che potrebbero interessare la sede stradale, la statale 33 “del Sempione” e’ chiusa al traffico in via precauzionale all’altezza di Trasquera (VCO), al km 140, e fino al confine di Stato con la Svizzera. Il ...

Maltempo Trentino : chiusa la provinciale di Stavel a Vermiglio : Per caduta piante e’ stata chiusa la strada provinciale di Stavel tra Velon (zona Vermiglio) e l’innesto sulla statale 22 Tonale – Mendola. Lo rende noto la Provincia. Appena le condizioni meteo lo permetteranno, verranno avviate le operazioni di distacco programmato sui passi gia’ chiusi (Fedaia, Pordoi lato veneto Valles e Rolle). L'articolo Maltempo Trentino: chiusa la provinciale di Stavel a Vermiglio sembra essere il ...

Maltempo - alta Valtellina : chiusa la statale 301 per nevicate : Le fitte nevicate che stanno investendo l’alta Valtellina hanno portato alla chiusura, in via precauzionale, della statale 301 del Foscagno tra i Comuni di Valdidentro e Livigno (Sondrio) anche per la caduta di piccole slavine vicino alla carreggiata. Sul posto sono al lavoro anche squadre di operai dell’Anas per lo sgombero della neve. L'articolo Maltempo, alta Valtellina: chiusa la statale 301 per nevicate sembra essere il primo su ...

Maltempo - Vco : ancora chiusa la ferrovia Domodossola-Locarno : Per i danni del Maltempo è ancora chiusa la ferrovia Domodossola-Locarno, dove sono stati istituiti servizi sostitutivi con pullman e via lago. E’ l’aggiornamento dato dalla Prefettura del Vco. Disservizi nell’erogazione dell’energia elettrica sono stati segnalati nei Comuni di Calasca Castiglione, Bannio Anzino e Trasquera. Sulla statale 33 del Sempione la circolazione stradale e’ stata ripristinata, ma resta il ...