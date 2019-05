Italia in Comune | inaugurata la sede di Ostuni Prosegue il radicamento nel

Messi e le sue origini Italiane : il Comune di Recanati gli invia il certificato elettorale : Tutto il mondo, per l'ennesima volta, si trova a parlare di Leo Messi. I due gol segnati al Liverpool, soprattutto la bellissima punizione, hanno mandato in estasi i tifosi del Barcellona e tutti gli ...

Codogno - aiuti dal Comune : 80% a Italiani e scoppia la polemica : Codogno, Lodi,, 1 maggio 2019 " Un avviso messo in mano ai cittadini stranieri che si rivolgono al Comune per un contributo economico e attraverso il quale vengono richieste certificazioni delle ...

Italia Si - Elena Santarelli spiazza Lorena Bianchetti : “Abbiamo il marito in comune” : Elena Santarelli e la gaffe con Lorena Bianchetti a Italia Si: “Io e te abbiamo il marito in comune” Elena Santarelli protagonista di un divertentissimo siparietto nella trasmissione Italia Si, condotta da Marco Liorni, in cui partecipa come “consigliera”. Nella puntata speciale di oggi che ha ospitato un intero casta di vip, è intervenuto anche il […] L'articolo Italia Si, Elena Santarelli spiazza Lorena ...

Italia in Comune : ridurre la Tari è possibile : Italia in Comune ridurre la Tari è possibile basta volerlo e non aver paura. Claudio Conti “al primo posto intervenire sul costo della raccolta dei sa

Reggio Emilia - bagni “gender neutral” in Comune : è la prima volta in Italia : Il Comune di Reggio Emilia ha deciso di istituire i bagni “gender neutral”, ovvero senza distinzione tra uomini e donne. E’ la prima volta che succede nel nostro Paese e l’iniziativa è contenuta nel protocollo operativo per il contrasto all’omontransofobia e omotransnegatività e per l’inclusione delle persone Lgbti – il primo in Italia – firmato nei giorni scorsi. Tra le altre cose si prevede anche l’uso ...

Italia in Comune alle europee insieme a +Europa : la candidatura di Fusignani non ci accomuna al Pri : ... su una programmatica visione Comune su temi importanti e delicati come l'ambiente, l'economia, le politiche per il lavoro, lo sviluppo eco-sostenibile e la regolamentazione dei flussi migratori, per ...

Guerra in Libia - Italia e Francia linea comune : "Cessate il fuoco in tempi brevi" : "La Francia - ha ribadito ieri una nota della presidenza francese - appoggia il governo legittimo del primo ministro Fayez al-Sarraj e la mediazione dell'Onu per una soluzione politica inclusiva in ...

Gli artisti - la gente comune - le dive L'Italia di Paolo Di Paolo : Tanto spazio anche a cronaca e storia: l'inaugurazione dell'Autostrada del Sole, con gli sguardi increduli di una famiglia di contadini al passaggio della prima auto, o i funerali di Togliatti. Molti ...

Cosenza - Comune condannato a pagare i debiti del sindaco Occhiuto. È l’aspirante candidato governatore di Forza Italia : Il Comune di Cosenza deve pagare i debiti personali del suo sindaco, Mario Occhiuto, che il centrodestra sta per candidare a governatore della Calabria. La sezione civile della Corte d’Appello di Catanzaro ha infatti confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza che, nel gennaio 2018, aveva condannato l’amministrazione comunale. Secondo i giudici, EquItalia ha tentato invano di recuperare parte dei debiti personali da un milione e 770 ...

Poste Italiane : immobile in comodato al Comune di Lampedusa : Poste italiane ha concesso in comodato d'uso gratuito al Comune di Lampedusa il piano terra di un immobile di Via Vittorio Emanuele

Sindaco mette in vendita il proprio Comune : parte la rivolta Italiana contro lo spopolamento dei piccoli centri [GALLERY] : Pietro Pensa, Sindaco di Esino Lario (LC), ha annunciato oggi l’apertura di una procedura di manifestazioni d’interesse non vincolante per la vendita di alcuni luoghi simbolo del Comune al fine di reperire le risorse necessarie per la sopravvivenza dello stesso e per combattere la piaga dello spopolamento, che affligge circa 5.500 piccoli comuni in tutta Italia. Esino Lario è un Comune italiano di 747 abitanti in provincia di Lecco già alla ...

Europee - +Europa e Italia in Comune insieme in lista. Della Vedova e Pizzarotti : “Noi alternativi al Pd” : Più Europa e Italia in Comune correranno insieme alle elezioni Europee. I leader dei due movimenti, Benedetto Della Vedova e il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, hanno raggiunto un accordo per presentarsi con la stessa lista. “Siamo molto soddisfatti, proponiamo un’alternativa al Partito democratico” ha detto il segretario di +Europa, che ha annunciato contatti con il Partito democratico europeo di Francesco Rutelli e con ...

Unione europea : parlamentari Italiani e francesi per l'ulteriore integrazione - tedeschi più restii. E i "populisti" non fanno fronte comune : ... German and Italian Parliamentarians on EU and EMU Reforms" i cui risultati sono stati presentati il 26 marzo a Roma da Massimo Bordignon, docente di scienza delle finanze all'Università Cattolica di ...