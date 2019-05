Intesa con l' Agenzia del demanio per valorizzare i beni pubblici

Concessione A22 - Intesa vicina Ma Fugatti rimane cauto : ..., poi sull'accordo di cooperazione che evita la messa a gara della Concessione trentennale servirà il parere della Corte dei conti, quindi il Decreto interministeriale, economia e finanze, più ...

Carlo Messina confermato CEO di Intesa Sanpaolo : Carlo Messina è stato confermato Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo . E' quanto rende noto il il colosso creditizio in un comunicato, sottolineando che il Consiglio di Amministrazione lo ha ...

Intesa SanPaolo - Messina : non vedo sinergie con altri gruppi europei : Torino, 30 apr., askanews, - "Non vediamo la possibilità di creare maggior valore per gli azionisti attraverso l'aggregazione di altri player bancari europei. Stiamo seguendo il nostro piano di ...

Intesa SanPaolo - Gros-Pietro confermato alla presidenza : Torino, 30 apr., askanews, - E' stato confermato Gian Maria Gros-Pietro alla presidenza di Intesa SanPaolo. Lo hanno deliberato gli azionisti della banca oggi a Torino nel corso dell'assemblea dei ...

Scuola - ‘annullate Intesa con il Governo - facciamo sciopero il 17 maggio’ : L’intesa tra Governo e sindacati del 24 aprile scorso non è piaciuta alla stragrande maggioranza del personale scolastico: in attesa di saperne di più dal prossimo incontro previsto per lunedì 6 maggio, dove si parlerà soprattutto di stabilizzazione del precariato storico, sui social si condanna duramente l’atteggiamento remissivo dei sindacati che si sarebbero piegati alle condizioni dettate da un Governo, sempre meno del ...

Amministrative : Lega - 'Miccichè? Intesa con Pd per non sparire' (2) : (AdnKronos) - Miccichè, intanto, spinge per un Patto del Nazareno in salsa sicula. Un'Intesa tra tutti i moderati in chiave antipopulista. "Noi non partecipiamo al Nazareno e non facciamo accordi sottobanco con nessuno" puntualizza Gelarda. Intese che, però, hanno portato al ballottaggio a Gela, nel

Formula 1 : Gp Italia. Intesa di massima per conferma Monza fino al 2024 : Aci e Formula 1 hanno raggiunto un'intesa di massima per quanto riguarda gli aspetti economici del contratto di collaborazione relativo al Gran Premio

Intesa Sanpaolo - assemblea in corso. Messina verso la conferma : E' iniziata l'assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo nella sede della banca a Torino. I soci sono chiamati a deliberare sul bilancio 2018 e rinnovare il Consiglio di Amministrazione ...

Pallavolo – Primo colpo di mercato per la Millenium Brescia : trovata l’Intesa con la bresciana Camilla Mingardi : Millenium comunica di aver trovato l’accordo con l’atleta Camilla Mingardi per la stagione 2019-20 nel campionato di serie A1, giovedì alle 18.00 la presentazione presso la Savallese Trasporti insieme a Francesca Parlangeli Bresciana di Collebeato, classe 1997, la nuova Leonessa compirà ventidue anni il prossimo 19 ottobre e la scorsa stagione ha giocato alla Zanetti Bergamo dove è stata avversaria della Millenium. Alta 186 centimetri, ...

Italgas : protocollo d'Intesa con State Grid Corporation of China : Italgas *ha sottoscritto il 28 aprile 2019 con *State Grid Corporation of China, SGCC, , la più grande utility energetica al mondo, un protocollo d'intesa per valutare possibili iniziative congiunte nel settore della distribuzione del gas naturale. L'accordo è stato sottoscritto presso la residenza di Stato di Diaoyutai in ...

Cannavaro non è più il ct della Cina. Si va verso il Lippi bis : manca l'Intesa economica : ... una delle squadre di punta dell'intero calcio asiatico, allenata in passato da ct campioni del mondo, lui lo è stato da giocatore, come Marcello Lippi e Luiz Felipe Scolari. Proprio Lippi dovrebbe ...

Italgas : protocollo Intesa in Cina con Sgcc per distribuzione gas : Italgas ha sottoscritto oggi con State Grid Corporation of China (Sgcc), la piu' grande utility energetica al mondo, un protocollo...

L'Intesa governo-insegnanti Il contratto scuola rimane nazionale - freno all?Autonomia : Lo sgambetto a Veneto e Lombardia si è consumato all?alba di ieri. Giuseppe Conte aveva convocato i sindacati della scuola alle otto di martedì sera a Palazzo Chigi. Lo stesso...