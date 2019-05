Giustizia | ambiente | libertà Queste parole non devono essere usate solo per gli slogan

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2019) di Fabio Anselmo e Ilaria CucchiNon debbonouno. Non debbonoun paravento per perseguire fini diversi, di potere. Non debbono rimanerevuote di contenuti, al vento. Debbono rimanere valori sui quali non ammettere compromesso alcuno.. Non ci sarà futuro per noi e per i nostri figli senza unavera, indipendente ma non arbitraria. Unadi fronte alla quale tutti possanoveramente uguali e con gli stessi diritti e la stessa dignità di esseri umani. Unache non abbia bisogno di eroi. Unalibera da “ragioni di opportunità” e completamente ispirata a quelle di legalità, quella vera e nobile dettata dalla nostra Costituzione. Nessun compromesso su questo. Nessuna trattativa.. Un concetto che deve recuperare subito concretezza perché, questa sì e non altre, è la vera emergenza del nostro ...

