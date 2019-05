Fascisti a Predappio | il presidente della Rai Foa | Servizio sproporzionato

Il caporedattore del Tgr dell’Emilia-Romagna si è dimesso per il servizio sui Fascisti a Predappio : Antonio Farnè, caporedattore tg regionale della Rai dell’Emilia-Romagna, si è dimesso dopo le polemiche sul servizio, andato in onda domenica 28 aprile, sul raduno fascista a Predappio nell’anniversario della morte di Benito Mussolini (a Predappio si trova la cripta in

Fascisti a Predappio : il caporedattore del Tg3 Emilia Romagna si è dimesso : Antonio Farnè lascia la direzione regionale dopo le polemiche per il servizio Rai andato in onda domenica 28 aprile senza contraddittorio sulla commemorazione di Mussolini. L'ad Salini aveva avviato un'indagine interna. L'Anpi era insorta: "Due minuti di oltraggio all'Italia"

Rai - servizio sui neoFascisti a Predappio per Mussolini : bufera sul Tgr Emilia Romagna : Un servizio andato in onda nel telegiornale regionale della Rai dell'Emilia-Romagna sulla commemorazione della morte di Benito Mussolini, avvenuta a Predappio, paese natale del duce, ha suscitato...

Polemiche sulla Rai per il servizio del Tgr sui Fascisti a Predappio : l'a.d. Salini chiede chiarimenti : Diventa un caso il servizio del Tgr sui fascisti a Predappio in occasione delle celebrazioni fasciste a Predappio per l'anniversario della morte di Benito Mussolini, dopo l'affondo di Michele Anzaldi (Pd) e dopo la richiesta di chiarimenti dell'a.d. della Rai, Fabrizio Salini, che segue la vicenda con "profonda irritazione" e ha chiesto un'accurata relazione al direttore del Tgr Alessandro Casarin.sulla vicenda era intervenuto Michele Anzaldi, ...

TgR - servizio sui Fascisti a Predappio. La direzione di dissocia dopo le polemiche : TgR Emilia Romagna, servizio da Predappio Saluti romani, elogi a Benito Mussolini, testimonianze relative al Ventennio. Ha suscitato polemiche il servizio trasmesso ieri sera dalla TgR dell’Emilia Romagna sul raduno tenutosi a Predappio in occasione dell’anniversario della morte del Duce. Il filmato, trasmesso nell’edizione delle 19.30, ha innescato critiche (qualcuno ha parlato di “apologia di fascismo”) e ...

Fascisti a Predappio - il servizio del Tgr al centro delle polemiche : Questo servizio del tg regionale dell'Emilia Romagna, a firma di Paolo Pini, ha provocato una vero e proprio caso in Rai dopo la denuncia del deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, ...

Bufera sulla Rai per il servizio sui Fascisti a Predappio : la direzione Tgr si dissocia : Il direttore Alessandro Casarin: "I suoi contenuti non corrispondono alla linea editoriale". Il Cdr: "E' andata in onda una assurda presunta par condicio tra neofascismo e antifascismo". La denuncia di Anzaldi, Pd: "Apologia del fascismo"

Predappio - omaggio a Mussolini : 400 Fascisti in marcia/ Visita alla cripta del duce : omaggio a Mussolini, a Predappio 400 fascisti in marcia verso la cripta del duce: non solo nostalgici, il sindaco contrario 'fascismo di cartapesta'.