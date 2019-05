Che Tempo Che Fa | Saviano contro Salvini | I porti non si possono chiudere Chi lo

Maltempo : pioggia - vento e grandine nelle MarChe : Sono Ancona, Osimo, Filottrano e Jesi i Comuni maggiormente colpiti da un’ondata di Maltempo che nel pomeriggio si e’ abbattuta sulle Marche. I vigili del fuoco hanno effettuato circa trenta interventi per frane, allagamenti, danni dovuti al forte vento e a una violenta grandinata. I vigili del fuoco hanno recuperato una vettura con due persone a bordo a Filottrano, bloccata da fango e grandine. I due sono stati trasportati con la ...

Che Tempo Che Fa - Fazio : "Salvini non è venuto. Confido in un'occasione nella prossima stagione" (VIDEO) : Fabio Fazio apre la puntata di Che Tempo Che Fa del 5 maggio con una "doverosa precisazione" dichiarazione per spiegare al pubblico che il ministro Salvini è stato invitato a partecipare, in un'ottica di pluralismo "cui il nostro programma si è sempre attenuto", ma che ha fatto sapere, "con continue dichiarazioni" che non avrebbe accettato l'invito. "Come forse saprete, dopo Forza Italia avremmo divuto ospitare la Lega, e in particolare il ...

Che Tempo Che Fa : per il Foa il format ha "perso la sua carica innovativa" - ma Salini difende Fazio : "Fazio si dimezzi lo stipendio e io andrò a Che Tempo Che Fa": è questo uno dei tormentoni del Ministro dell'Interno e Vicepremier Matteo Salvini, cui il compenso di Fabio Fazio, conduttore e autore del programma di prime time della domenica dell'ammiraglia della Tv di Stato e della seconda serata del lunedì, proprio non va giù. Sull'argomento, che tiene spesso banco nelle cronache anche politiche quando il vicepremier leghista parla di ...

Maltempo - domenica di neve e grandine. Arriva il freddo : allerta anChe al Sud : Prima domenica di maggio all’insegna del vortice polare: nevicate fino a bassa quota sulle Alpi. Temporali e vento forte, allerta su mezza Italia. E la settimana si apre all’insegna del Maltempo. Un turista tedesco muore a Marsala mentre faceva kite

Alec Baldwin : figli - moglie e carriera. Chi è l’attore a Che Tempo che fa : Alec Baldwin: figli, moglie e carriera. Chi è l’attore a Che tempo che fa Alec Baldwin, famosissimo attore statunitense, sarà tra gli ospiti del prossimo appuntamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa. La trasmissione, in programma stasera alle 20:35 su Rai Uno, vedrà l’immancabile partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. L’elenco degli ospiti preannuncia una puntata a dir poco imperdibile. Oltre la ...

Roberto Vecchioni : chi è - biografia e canzoni a Che Tempo che fa : Roberto Vecchioni: chi è, biografia e canzoni a Che tempo che fa Alec Baldwin, Alessia Marcuzzi, Roberto Saviano, Mara Maionchi e il marito Alberto Salerno, Don Mattia Ferrari, Carlo Cottarelli, Ferruccio de Bortoli: tanti e di primissimo piano gli ospiti previsti per il settimanale appuntamento con Che tempo che fa. Tra tutti, però, spicca il nome del grande cantautore italiano Roberto Vecchioni. L’appuntamento è per oggi, domenica ...

Che Tempo Che Fa - ospiti del 5 maggio 2019 : Salvini diserta e Fazio ospita Aboubakar Soumahoro e il prete della Mar Jonio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in piena campagna elettorale per Comunali, Regionali ed Europee 2019, decide di non andare ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa nella settimana che toccherebbe alla Lega Nord (subordinando peraltro la sua presenza al taglio dei compensi per il conduttore del programma) e il padrone di casa imbastisce una puntata perfetta per non far sentire la mancanza del 'perduto' ospite. ...

Alessia Marcuzzi a Che Tempo che fa : carriera e biografia. Chi è : Alessia Marcuzzi a Che tempo che fa: carriera e biografia. Chi è Abbiamo già visto come, tra gli ospiti dell’odierna puntata di Che tempo che fa, figurino nomi di rilievo come Alec Baldwin e Roberto Vecchioni. Un altro nome caldo è quello della presentatrice TV Alessia Marcuzzi che sarà quindi intervistata da Fabio Fazio, affiancato dalle immancabili Littizzetto e Lagerback, su Rai Uno a partire dalle 20:35. Romana, quarantaseienne, ...

Maltempo - l’Uragano Artico devasta il Lago di Garda : raffiChe oltre 100km/h - barChe scuffiate [FOTO] : raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. barche scuffiate e Lago in burrasca. E’ conta dei danni sulla sponda bresciana del Lago di Garda, investita dal Maltempo in quella che e’ la domenica di maggio meno primaverile degli ultimi anni. L’anemometro installato a Toscolano Maderno ha rilevato una raffica di 98 km/h, mentre quello di Desenzano si e’ fermato a 85 km/h. A Lonato il tetto del centro sportivo e’ ...

Che Tempo che fa - Fazio è spacciato : le parole durissime del presidente Rai : Durante il Festival della Tv, il presidente Rai Marcello Foa ha pronunciato parole dure su Fabio Fazio. Dopo le parole di Matteo Salvini e del dg Rai Fabrizio Salini, ecco cosa ha detto il numero 1 della tv pubblica: "Il compenso di Fazio è molto elevato, al di sopra di qualunque valutazione di mer

Che Tempo che fa - il presidente Rai : ‘Non più innovativo’. Salvini : ‘Fazio chiacchierone di sinistra - si tagli lo stipendio’ : “Che tempo che fa è una trasmissione che va in onda da 16 anni, dal 2003. Forse è un format che non ha più quella carica innovativa che forse aveva all’inizio. Questo dovrebbe farci riflettere, spetta all’amministratore delegato trovare risposte opportune”. Il presidente della Rai Marcello Foa, a margine dell’incontro al Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani, lancia un chiaro messaggio a Fabio Fazio. Già nel mirino della ...

