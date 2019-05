Brutto incidente sull' Appia | auto nel fosso | è il terzo in poche ore

Formula 1 - Brutto incidente per Kubica in qualifica a Baku : il polacco distrugge la Williams contro le barriere [VIDEO] : Proprio al termine del Q1 delle qualifiche di Baku, Kubica finisce a muro causando la prima bandiera rossa di giornata brutto incidente per Robert Kubica alla fine della Q1 delle qualifiche del Gp di Baku, il polacco distrugge la sua Williams nella zona del castello finendo contro le barriere. Un errore chiaro quello del driver di Cracovia, che prima sfiora il muro con l’anteriore sinistra per poi andare a sbattere senza poter far ...

Crotone - Brutto incidente a Roma al pullman che trasportava la squadra di pallanuoto di serie A2 della R.N. Auditore Metal Carpenteria : Ieri sera nei pressi Monterotondo (Roma) la squadra di pallanuoto, la Rari Nantes Crotone è rimasta coinvolta in un incidente

Ballando con le Stelle - Brutto incidente per Milly Carlucci : ecco come sta la conduttrice : Milly Carlucci è inarrestabile e anche con una sola gamba scenderà in pista sabato prossimo per la nuova puntata di . Sì, avete letto bene: con una gamba sola poiché - come ha rivelato in collegamento ...

Vela - Trofeo Princesa Sofia 2019 : Brutto incidente per Tita-Banti nella giornata di ieri! Barca sostitutiva nella Medal Race per i campioni del mondo : Davvero una brutta disavventura quella vissuta da Ruggero Tita e Caterina Banti ieri, nel penultimo giorno di regata per il Trofeo Princesa Sofia 2019 in corso di svolgimento a Palma di Maiorca (Spagna). L’imBarcazione italiana, campione del mondo in carica nel Nacra 17, era in lotta per risalire posizioni in classifica e provare a giocarsi il podio nella Medal Race di oggi. Dopo un quinto posto e un eccellente vittoria nelle prime due ...

Tirreno-Adriatico - Brutto incidente per Nizzolo alla terza tappa : il ciclista della Dimension Data tranquillizza i fan sui social [FOTO] : Giacomo Nizzolo alla terza tappa della Tirreno-Adriatico 2019 rimedia una brutta caduta: le parole del ciclista del Team Dimension Data La terza tappa della Tirreno-Adriatico 2019 è stata caratterizzata dalla vittoria di Elia Viviani, primo sul traguardo di Foligno. Se per il ciclista della Deceuninck-Quick Step è stata una giornata positiva, lo stesso non si può dire per Giacomo Nizzolo. Il corridore del Team Dimension Data si è imbattuto ...

Grave la suocera di Jovanotti dopo un Brutto incidente domestico : gli ultimi aggiornamenti : Sono gravi le condizioni della suocera di Jovanotti, che nelle ultime ore è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale dopo un brutto incidente domestico nella sua abitazione di Cortona. Lorena Valiani, di 73 anni, sarebbe precipitata da un muretto della sua abitazione dopo aver perso l'equilibrio, ma le cause della caduta sono ancora sconosciute. La donna avrebbe anche battuto la testa, perdendo conoscenza in qualche secondo. I ...