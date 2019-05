Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) 'ero via' la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, creata dalla mente fantasiosa e creativa di Ivan Cotroneo eRametta sta per concludersi. Il 9 maggio andrà in onda ilcon tanto di sorpresa: la protagonista ricorderà molte cose del suo passato eavrà un problema serio da risolvere, tanto che i due sembreranno molto distanti. La prossima e ultima puntata si può seguire anche in diretta streaming e insul sito Rairicorda il suo passato Secondo quanto trapela dalle notizie suldella fiction 'ero via', nella puntata di chiusura ci sarà una scoperta sconvolgente, che ovviamente le fonti non rivelano.ricorderà molte cose del suo passato, mae la donna avranno dei dissapori tanto che finiranno con il separarsi. La Grossi, però, non si lascerà cadere nello sconforto, anzi cercherà di scoprire quello che ...

CasileFran : Spoiler atto finale di 'Mentre ero via', in replica su Rai Play: Stefano lascia Monica - scar15385 : Dispiace per gli amici che per impegni, lavoro ecc si sono dovuti beccare lo spoiler minuto per minuto ma era atto… - alestark359 : RT @EdwillOsd: Spoiler #gameofthones . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dobbiamo ammetterlo. Daenerys h… -