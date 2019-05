Spagna 2019 | set e mescole scelti dai piloti

MotoGP in tv - GP Spagna 2019 : su che canale vedere FP3 e Qualifiche. Dirette e differite su Sky e TV8 : Si entra nel vivo per quanto riguarda il GP di Spagna 2019 del Motomondiale. Quest’oggi, infatti, le tre classi si concentreranno sulle qualifiche, per andare a comporre le griglie di partenza delle gare di domani. Sul circuito di Jerez de la Frontera, quindi, tutto è pronto per far parlare i cronometri con la caccia alla pole position ufficialmente aperta. In MotoGP Marc Marquez cercherà di mettere subito le cose in chiaro dopo la caduta ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Marc Marquez vuole la pole position - ma Lorenzo e le Ducati incombono : Cosa dobbiamo attenderci dalle qualifiche di questo pomeriggio in vista del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP? Secondo quanto visto nella giornata di ieri tutto sembra ruotare attorno ad uno scontro Honda-Ducati a Jerez de la Frontera, ma non tutto è già deciso. Marc Marquez, come sempre, è il favorito numero uno per centrare la partenza al palo in vista della gara di domani, ma i rivali non mancheranno. Il campione del mondo in carica, per ...

VIDEO Valentino Rossi - GP Spagna 2019 : “Sono abbastanza indietro - non riesco a spingere la Yamaha come vorrei” : Un Valentino Rossi tutt’altro che soddisfatto quello che abbiamo visto oggi al termine della giornata di prove libere del GP di Spagna di MotoGP in quel di Jerez. La Yamaha continua a dar problemi e non riesce a tenere il passo di Honda e Ducati, che sulla pista iberica sembrano essere nettamente superiori. Andiamo a sentire la sua intervista nel post nel quale ha espresso le sue sensazioni. VIDEO LE PAROLE DI Valentino Rossi DOPO LE PROVE ...

VIDEO Moto3 - GP Spagna 2019 : gli highlights delle prove libere del venerdì : Giornata di prove libere per quanto riguarda la Moto3 per il GP di Spagna in quel di Jerez: dominio assoluto da parte del Team SIC58 Squadra Corse nella seconda sessione, in testa una buonissima per l’Italia, c’è Niccolò Antonelli. Andiamo a rivivere la giornata odierna con gli highlights di tutte le prove libere del venerdì. VIDEO highlights prove libere MOTO 3 JEREZ Foto: Valerio Origo

VIDEO Jorge Lorenzo - dagli esordi a oggi : dal GP Spagna 2002 a Jeres 2019 - com’è cresciuto “Por fuera” : Dal GP Spagna 2002 al GP Spagna 2019, sono passati 17 anni: in mezzo vittorie, sconfitte, delusioni, momenti belli, grandi apoteosi nel Mondiale MotoGP. Jorge Lorenzo dalla gara di casa di inizio millennio al lungo weekend di Jerez incominciato proprio oggi, il suo primo con la Honda dopo essere passato in Yamaha e in Ducati. Di seguito il VIDEO della crescita di Jorge Lorenzo e della sua storia. VIDEO Jorge Lorenzo: dagli esordi AL GP ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Non sono veloce - non ho feeling. Le gomme sono un problema” : Venerdì molto difficile per Valentino Rossi che non è mai riuscito a brillare durante le prove libere del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha concluso al sedicesimo posto nella classifica combinata dei tempi, non riuscendo mai a piazzare la zampata giusta nel corso delle due sessioni andate in scena a Jerez: sofferenza sia nella FP1 che nella FP2, la Yamaha ha riscontrato delle criticità sia con le gomme hard che con ...

MotoGP - analisi prove libere GP Spagna 2019 : Ducati e Honda iniziano con il piede giusto - soffrono le Yamaha - soprattutto Rossi : Si è chiusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP, con una gradita sorpresa, una conferma scontata e una decisamente meno attesa. Il miglior tempo di questo venerdì lo ha fissato Danilo Petrucci su Ducati, ma Andrea Dovizioso e Marc Marquez (Honda) sono davvero ad un soffio. E la Yamaha? Giornata agrodolce per la scuderia di Iwata in terra andalusa. Ma, a questo punto, meglio andare con ordine. La gradita ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Venerdì positivo - vicini a Marquez. La classifica non è reale” : Andrea Dovizioso si è messo in luce durante le prove libere che hanno aperto il GP di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha concluso con il secondo tempo nelle FP2 e con la terza piazza nella classifica combinata, la Ducati ha dato dimostrazione di grande efficienza sul circuito di Jerez e fa ben sperare per il prosieguo del weekend. Il leader della classifica generale del Mondiale ha tracciato il suo bilancio ai ...