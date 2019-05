Siri | Salvini | ' Non mi interessa andare alla conta in Cdm'

Caso Siri - Salvini : “Andiamo avanti - una poltrona non fa la differenza. Retroscena sui giornali? Vendono sempre meno” : “Il governo va avanti, non è una poltrona in più o in meno a fare la differenza. Invece di questionare sulle dimissioni di Tizio o di Caio, andiamo a questionare sulle tasse”. Matteo Salvini, durante un comizio a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, commenta i Retroscena dei giornali di oggi, secondo cui dopo le Europee vuole fare saltare il governo per salvare la poltrona di Armando Siri, il sottosegretario del Carroccio ...

Caso Siri - Salvini scarica Conte : 'Non ha più la mia fiducia'. Di Maio : 'Non si può far cadere il governo per una poltrona' : La decisione del premier Conte di portare al prossimo Consiglio dei ministri le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, non è andata davvero giù al leader del Carroccio e vicepremier. "...

Siri - Di Maio adesso sfida Salvini : "Salta tutto per una poltrona?" : Luigi Di Maio mette ancora un avolta nel mirino la Lega. Il vicepremier del Movimento Cinque Stelle chiede ancora una volta le dimissioni di Siri e incalza Salvini. Su Facebook il ministro dello ...

Caso Siri - Salvini : "Governo va avanti" : 10.44 "Il governo va avanti, non è una poltrona in più o in meno a fare la differenza". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Salvini, durante un comizio a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. "Invece di questionare sulle dimissioni di Tizio o di Caio, andiamo a questionare sulle tasse", ha aggiunto Salvini: "Vediamo se i 5 stelle ci daranno una mano a cancellare quello strumento di tortura fiscale che sono gli studi di settore, ...

"Da oggi li facciamo impazzire..." Siri - lo sfogo di Salvini con i suoi : Qualcosa si è rotto. Eccome se si è rotto. Matteo Salvini è tornato dal viaggio in Ungheria a dir poco furioso per il licenziamento in diretta tv del suo sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri da parte del premier Giuseppe Conte. Il ministro dell'Interno... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi - per il 71% degli italiani Siri deve dimettersi. Alto gradimento per Conte e il governo - giù Salvini e Di Maio : Il 53% degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte e nel governo (50%), che mantiene un consenso molto elevato – oltre l’80% – tra gli elettori di Lega e Movimento 5 Stelle, anche se per il 60% degli elettori del Carroccio non arriverà neanche a fine anno. Secondo il 71% degli elettori, però, il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ...

Matteo Salvini diserta il CdM su Siri - Giuseppe Conte fuori controllo : "Pronto alle dimissioni" : La "soluzione" sul caso Siri sta dando vita a una slavina di governo. Il premier Giuseppe Conte, con piglio decisionista, ha scelto di sfidare Matteo Salvini annunciando il ritiro delle deleghe del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, nel prossimo CdM. La Lega continua per

Di Maio sfida Salvini : «Quanto casino per una poltrona. La Lega non farà cadere il governo su Siri» : ... «Ora possono dimostrare se hanno un senso di responsabilità verso le istituzioni o solo l'arroganza da bulli della politica». Mercoledì o giovedì, quando ci sarà il summit decisivo per il destino di ...

La resistenza di Salvini : «Esterrefatto da Conte - Siri non mollerà» : Il braccio di ferro del leader della Lega sul sottosegretario indagato e l’attacco al premier. Attesa per l’interrogatorio a Siri, che potrebbe cambiare tutto il quadro

Su Siri persino Salvini corre dei rischi : Roma. “Ma il punto non è che Salvini ha ceduto al giustizialismo”, dice Roberto Castelli. “Noi della Lega, del resto, eravamo quelli del cappio sventolato in Parlamento”, ricorda l’ex ministro della Giustizia, colonnello a riposo del Carroccio che fu. “Il punto, semmai, è che i grillini hanno messo

'Con M5s è finita'. Lo sfogo di Salvini dopo il caso Siri : 'È finita'. dopo mesi di insistenze da parte di colleghi di governo, amministratori e dirigenti leghisti, anche Matteo Salvini avrebbe pronunciato le due parole che quasi tutti, nel partito di via ...

"È finita". dopo mesi di insistenze da parte di colleghi di governo, amministratori e dirigenti leghisti, anche Matteo Salvini avrebbe pronunciato le due parole che quasi tutti, nel partito di via Bellerio, attenderebbero da mesi. Insofferenti nei confronti degli alleati del M5s, con i quali la convivenza di governo è diventata ormai una lotta quotidiana mentre ci si avvicina al voto europeo del 26 maggio, i leghisti da tempo tirano la ...

Siri - Paragone : “Caro Salvini - l’onestà è un valore”. Poi ai leghisti : “Flat tax? Lasciamola perdere - riduciamo bollette” : “Caro Salvini, l’onestà è un valore”. A dirlo, dal palco di Civitavecchia durante il tour “Avanti tutta”, Gianluigi Paragone, riferendosi al caso del sottosegretario leghista Armando Siri. Poi il senatore del M5s ha annunciato una “battaglia per abbassare il caro bollette”. E rivolto ai leghisti: “Lasciamo perdere la flat tax“. L'articolo Siri, Paragone: “Caro Salvini, l’onestà è ...

