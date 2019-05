Serie C | i verdetti del girone A | playoff e playout

Serie A calcio femminile : risultati - classifica finale e verdetti. Juventus Campione d’Italia - bianconere in Champions con la Fiorentina : Si è conclusa la Serie A 2019 di calcio femminile, oggi è andata in scena l’ultima giornata di un campionato estremamente avvincente e appassionante. Tutto si è deciso in coda con ben tre squadre in lotta per lo scudetto prima dei 90 minuti conclusivi, ha festeggiato la Juventus che si è confermata Campionessa d’Italia grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta sul campo del Verona. La Fiorentina ha sconfitto la Roma per 2-1 allo scadere ...