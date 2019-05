Serie C | girone A | Entella promosso in B | suicidio Piacenza a Siena

Serie C - il quadro playoff e playout del Girone A : Si è concluso oggi il Girone A della Serie C. Entella che opera il sorpasso sul Piacenza all’ultimo respiro e vola in Serie B. Delineato il quadro playoff e playout del gruppo A. Virtus Entella promossa in Serie B Piacenza al secondo turno fase play-off nazionale Pisa al primo turno fase play-off nazionale Arezzo al secondo turno fase play-off Girone Pro Vercelli, Siena, Carrarese, Pro Patria, Novara, Alessandria ai play-off Cuneo e ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : Italia mostruosa - 4-2 alla Malesia e prima piazza nel girone! Si vola in semifinale : Si fa davvero fatica a crederci. La Nazionale maschile di Hockey su prato, che fino ad oggi ha sempre fatto davvero tantissima fatica a conquistare risultati a livello internazionale, si sta esaltando alle Finals Series di Kuala Lumpur in Malesia, stupendo davvero tutti gli addetti ai lavori. Gli azzurri, numero 32 del ranking mondiale, si sono imposti nel terzo incontro consecutivo, battendo i malesi padroni di casa (e numero 13 al mondo) per ...

Risultati Serie C - 37^ giornata : in campo il girone C : Risultati Serie C – Tra oggi e domani va in scena il 37° e penultimo turno di Serie C, non più spezzatino ma orario in contemporanea. Nel girone A, il Piacenza vince ancora in rimonta contro l’Olbia, l’Entella risponde in casa della Juventus Under 23. girone B in campo domenica alle 18.30, la capolista Pordenone chiede strada alla Giana Erminio per festeggiare la matematica promozioe. Nel girone C, invece, la Juve Stabia ...

Risultati Serie D 31^ giornata - diretta live : i parziali dal girone A al girone I : Serie D live – Nel gruppo B continua il duello tra Como e Mantova. I lariani ospitano il Sondrio, i virgiliani ricevono il Darfo Boario; nel gruppo D, la Pergolettese ospita il Fiorenzuola; nel gruppo F, il Cesena è ospite della Vastese; nel gruppo I, il Bari riceve il Portici. QUI TUTTI I Risultati live Gruppo A SABATO Stresa Sportiva-Bra (sospesa al 30′) Borgaro-Inveruno ...

Serie C - cambio di orario per la gara del girone C tra Reggina e Casertana : Attraverso una nota, la Lega Pro ha comunicato lo spostamento di orario della gara del girone C di Serie C tra Reggina e Casertana, inizialmente prevista per sabato 20 aprile alle 18:30. Il giorno è lo stesso, ma a cambiare è l’ora: la partita è stata infatti anticipata alle 14:30. Accettata, dunque, la richiesta avanzata dalla società Casertana in relazione ad esigenze organizzative e in seguito agli accordi intercorsi tra le ...

Video/ Entella-Albissola - 4-0 - : highlights - poker dei liguri - Serie C - girone A - : Video Entella-Albissola, 4-0,: highlights e gol della partita valevole per la 34giornata di Serie C girone A. La capolista cala il poker nel derby ligure.

Risultati Serie C / Classifica girone A : i primi verdetti! Diretta gol live score : Risultati Serie C: la Classifica aggiornata del girone A e la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi sabato 6 aprile 2019.

