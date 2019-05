Serie A si chiude in parità il derby della Mole

Basket Bellizzi supera Angri - chiude la Serie 2-0 e si qualifica alle semifinali playoff - prossimo avversario la Partenope. : LA CRONACA Così come accaduto in gara 1, l'inizio di partita è favorevole a Bellizzi. Gli ospiti riescono a penetrare tra le maglie difensive grigiorosse, puntando con decisione e precisione al ferro.

Serie C FEMMINILE Contro Arzano - vittoria e sesto posto per la Icaro che in tre set chiude la partita : La cronaca BENEVENTO - Penultima gara di campionato tra le due formazioni che si giocano il sesto posto della classifica finale. Sospinta dalla battuta in salto di Pericolo, la Icaro si porta subito ...

Ciclocross – Internazionali d’Italia Series - Colledani chiude al secondo posto la durissima Titano XCO : Il friulano del Team Bianchi Countervail chiude una durissima Titano XCO alle spalle di Forster e davanti a Schurter. Tempier (10°) resta leader di Internazionali d’Italia Series. Sesta Teocchi Alla pari con i giganti, per un risultato titanico. Nadir Colledani (Team Bianchi Countervail) ha chiuso al secondo posto con Methanol CV una fangosa ed durissima Titano XCO, terza prova di Internazionali d’Italia Series, disputata ...

Video/ Pontedera Alessandria - 1-2 - : highlights - Coralli chiude il match - Serie C - : Video Pontedera Alessandria, risultato finale 1-2,: highlights e gol della partita, valida nella 37giornata del girone A di Serie C.

Basket - NBA Playoff 2019 : Golden State chiude la Serie coi Clippers sul 4-2 - 50 punti di Kevin Durant : Con una prestazione spaziale dei loro uomini chiave i Golden State Warriors battono per 129-110 allo Staples Center i Los Angeles Clippers in gara-6 del primo turno dei Playoff di Western Conference, chiudono la serie sul 4-2 e si qualificano per le semifinali dove troveranno gli Houston Rockets, che hanno avuto la meglio degli Utah Jazz in cinque partite. La serie comincerà domani sera e sarà una sorta di rivincita delle finali di Conference ...

LIVE Modena-Perugia volley - Gara-4 Play-off in DIRETTA : canarini per allungare la Serie - umbri per chiuderla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, Gara-4 delle semifinali scudetto di volley maschile. Al PalaPanini si gioca un incontro fondamentale per le sorti dell’intera serie: i padroni di casa sono obbligati a vincere per guadagnarsi il diritto di disputare la bella di spareggio, gli ospiti vanno a caccia del successo che vale la qualificazione all’atto conclusivo del campionato. Si preannuncia grande spettacolo nel ...

Playoff NBA : sussulto Clippers contro gli Warriors - Houston chiude la Serie : Playoff NBA, gli Warriors dovranno faticare più del previsto per superare il primo turno: si vola a gara-6 contro i Clippers I Clippers non intendono mollare e, vincendo gara-5 contro gli Warriors, hanno riportato la serie a Los Angeles. Golden State resta in vantaggio 3-2, ma adesso Kerr e soci non possono più sbagliare contro un’avversaria che sta gettando il cuore oltre l’ostacolo. Questa notte ennesima battaglia sul ...

Basket - NBA Playoff 2019 : i Clippers allungano la Serie contro i Warriors - Houston chiude con Utah : I Los Angeles Clippers sono ancora vivi e portano la serie a gara-6. Clamorosa vittoria della squadra di Doc Rivers, che espugna per la seconda volta Oakland e accorcia sul 3-2 contro i Golden Stata Warriors. Gallinari e compagni si impongono 129-121 al termine di una partita che si è decisa negli ultimi minuti. Adesso lo spettro di una gara-7 per i Warriors è ben presente, perché i Clippers torneranno a Los Angeles con l’obiettivo di ...

LIVE Conegliano-Monza volley - Gara-3 Semifinali in DIRETTA : le venete vogliono chiudere la Serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Monza, Gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. Le Campionesse d’Italia, capaci di dominare le prime due partite, vanno a caccia della terza vittoria consecutiva grazie alla quale si qualificherebbero per l’atto conclusivo del campionato: le Pantere, di fronte al proprio pubblico del PalaVerde, partiranno con tutti i favori del pronostico e puntano al successo per ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Boston chiude la Serie - Gallinari sotto 3-1 con Golden State. Portland e Toronto allungano : I Boston Celtics sono la prima squadra a qualificarsi per il secondo turno dei Playoff NBA 2019. La formazione allenata da Brad Stevens ha chiuso sul 4-0 la serie contro Indiana, superando i Pacers anche in gara-4 per 110-106. Una partita combattuta e che ha visto ancora una volta i Celtics allungare in maniera decisiva negli ultimi cinque minuti. Decisivi i canestri di Gordon Hayward, miglior marcatore della compagine di Stevens con 20 punti, ...

Volley femminile - play-off 2019. Ultima chiamata per Monza e Novara - Scandicci e Conegliano per chiudere la Serie : E’ il giorno dei primi verdetti dei play-off scudetto: si giocano questa sera alle 20.30 tutte le sfide numero due dei quarti di finale degli spareggi per la promozione. Una settimana con l’acqua alla gola per l’Igor Gorgonzola Novara che, dopo aver strappato con le unghie e con i denti la qualificazione alla finale di Champions League contro il Vakifbank, deve tornare al più presto in modalità campionato e affronta l’ennesima sfida senza ...