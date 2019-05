Senza biglietto sul bus in due aggrediscono il controllore insultandolo e spintonandolo

In treno Senza biglietto aggredisce agenti Polfer : arrestato egiziano : Gabriele Laganà Un 21enne egiziano, con precedenti, ha aggredito gli agenti della Polfer in servizio nella stazione di Foggia, ferendone uno ad un ginocchio Tensione nella mattinata del primo maggio a bordo del treno Frecciargento 8302 che collega Lecce a Roma. Un 21enne egiziano, sorpreso senza biglietto, si è rifiutato di scendere dal convoglio ed ha aggredito gli agenti della Polfer, ferendone uno ad un ginocchio. Lo straniero, ...

Migrante Senza biglietto aggredisce sbatte a terra l'autista del bus : Insultato, spinto e sbattuto a terra, questa è la fine che ha fatto un autista della Riviera Trasporti, di Imperia, aggredito questa mattina da un Migrante salito sull’autobus senza biglietto. La vicenda, avvenuta sula linea per Caramagna, è ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia, ma purtroppo non si tratta della prima volta che avviene un fatto del genere.-- Secondo l’azienda, che gestisce il servizio di trasporto pubblico, ...

Senza biglietto - si chiudono nel bagno del treno : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Senza biglietto, si chiudono nel ...

Sui bus Senza biglietto - un miliardo di viaggiatori a scrocco : Per un miliardo di volte all'anno - letterale - su autobus, tram o metropolitane si viaggia a scrocco. Per ordine di grandezza, è come se tutti i passeggeri di una metropoli come Roma si muovessero ...

Reggina - tentano di entrare allo stadio Senza biglietto : 2 arresti e una denuncia [DETTAGLI] : Durante Reggina-Casertana del 20 aprile scorso, gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti hanno sorpreso tre persone intente a scavalcare la recinzione dello stadio Granillo nei pressi della curva sud, evidentemente intenzionati ad entrare ed assistere alla partita senza il biglietto. I tre hanno tentato la fuga per non farsi identificare. Due di questi, Z.G., 27enne e P.G., 23enne, entrambi di Reggio Calabria, sono ...

Frosinone - nigeriano Senza il biglietto pesta capotreno e gli agenti : Violenta aggressione ai danni di un capotreno ed alcuni agenti della polizia ferroviaria di Frosinone ad opera di uno straniero.L"episodio si è verificato durante la giornata dello scorso lunedì, a bordo di un convoglio in servizio sulla linea Roma-Frosinone. Il responsabile è un nigeriano di 23 anni, che ha dato in escandescenze durante un controllo dei biglietti da parte del capotreno. Trovato sprovvisto di titolo di viaggio, l"africano si è ...

Romeni Senza biglietto si rifiutano di scendere e bloccano il treno : Momenti di tensione nella mattinata di ieri a bordo del treno regionale diretto da Ancona ad Ascoli Piceno, rimasto a lungo bloccato a causa di due cittadini stranieri intenzionati a rimanere a bordo pur non avendone il diritto.Protagonisti della vicenda, due Romeni di 21 e 30 anni. Trovati sprovvisti del regolare titolo di viaggio dal controllore, si sono rifiutati sia di acquistare il biglietto che di scendere alla prima fermata disponibile. ...

Sale Senza biglietto e ritarda la partenza del treno : nei guai sudanese. Era stato 'invitato' a lasciare l'Italia tre volte : Un sudanese di 42 anni è salito sul treno Maglie-Lecce senza biglietto. Dopo i controlli, si è scoperto che erano stato invitato a lasciare il Paese.

Multa Trenitalia 2019 : sanzioni per chi va in treno Senza biglietto - ricorso - cosa accade se non viene pagata : Trenitalia è la società di trasporto che collega in modo capillare ( più o meno efficiente ) l’Italia intera. Per viaggiare su uno dei suoi treni è obbligatorio acquistare un biglietto, ma purtroppo non tutti sono attenti osservatori di questa norma. Dal 2019 si prospettano tuttavia dei tempi durissimi per i furbetti, grazie ad un maggiore controllo ed un innalzamento del costo della Multa. Ma quali sono le sanzioni per chi viaggia senza titolo, ...

In treno Senza biglietto : 'Siamo terrapiattisti - non paghiamo'. Intercity bloccato per un'ora : I quattro, che si sono definiti 'terrapiattisti e cittadini del mondo' infatti anziché tirare fuori i documenti hanno esibito un foglio plastificato definito 'Autodeterminazione'. Sotto gli occhi ...

Sui bus di Roma multate 700 persone al giorno Senza biglietto : I dati Atac sono in deciso miglioramento rispetto a quelli registrati a febbraio 2018. A febbraio 2019, fa sapere in una nota l'azienda del trasporto