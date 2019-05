Salvini vuole il grembiule a scuola. I presidi : 'Meglio pensare ai tetti che crollano' : 'Abbiamo riportato l'educazione civica a scuola, chiederò che venga rimesso anche il grembiulino ai bambini per evitare che ci sia chi viene con le felpe da 700 euro. Diranno che lo faceva anche il ...

Salvini rivuole i grembiuli a scuola : "Lo faceva anche il Duce? euro Servono ordine e disciplina" : In realtà gli ultimi casi di cronaca suggeriscono che forse un po' più di rigore a scuola potrebbe fare bene. Basti pensare al caso di Manduria, dove una baby gang ha preso di mira un pensionato fino ...

Salvini rivuole i grembiuli a scuola : Abbiamo riportato l'educazione civica a scuola come materie di studio obbligatorio. Ora chiederò che venga rimesso anche il grembiulino ai bambini per evitare che ci sia chi viene con le felpe da 700 ...

Salvini : «Proporrò di reintrodurre il grembiule a scuola. Ci vuole ordine e disciplina» : Con la legge approvata dalla Camera all'unanimità torna l'educazione civica nelle scuole. Un tema molto caro al ministro dell'Interno Matteo Salvini su cui si è espresso anche sabato 4 maggio, durante ...

Salvini rivuole i grembiuli a scuola : "Lo faceva anche il Duce? Servono ordine e disciplina" : In realtà gli ultimi casi di cronaca suggeriscono che forse un po' più di rigore a scuola potrebbe fare bene. Basti pensare al caso di Manduria, dove una baby gang ha preso di mira un pensionato fino ...

Salvini rivuole i grembiuli a scuola : "Lo faceva anche il Duce? ?Servono ordine e disciplina" : Claudio Cartaldo Il ministro dell'Interno: "Già so che diranno che lo faceva anche il Duce, ma siamo in democrazia e bisogna riportare ordine e disciplina" Diranno che "lo faceva anche il Duce", ma a Matteo Salvini non sembre interessare. Dopo l'approvazione alla Camera della legge (proposta dalla Lega) che reintroduce l'educazione civica come materia obbligatoria a scuola, ora il ministro dell'Interno punta a riportare tra i banchi ...

Matteo Salvini vuole il grembiule obbligatorio a scuola : “Riportare ordine e disciplina” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, torna a lanciare la proposta del grembiule obbligatorio per i bambini in tutte le scuole italiane, dopo l'approvazione alla Camera della proposta di legge che introduce l'educazione civica: "Diranno che lo faceva anche il Duce. Ma siamo in democrazia, bisogna riportare ordine e disciplina".Continua a leggere

Migranti - Salvini : “Sentenza di Bologna vergognosa. Se giudice vuole aiutare gli immigrati si candidi con il Pd” : “Se ci sono dei giudici di sinistra che vogliono aiutare i Migranti, si candidino alle elezioni con il Pd e si facciano eleggere”. Così il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato la sentenza del tribunale di Bologna che ha imposto al Comune l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo, durante un comizio elettorale a Reggio Emilia L'articolo Migranti, Salvini: “Sentenza di Bologna vergognosa. Se giudice ...

Caso Siri - Salvini vuole evitare la crisi : probabili le dimissioni del sottosegretario : ... un colpo ai fianchi dell'alleato a ridosso delle elezioni su un tema caro ai 5Stelle, il giustizialismo, e in più il vicepremier grillino ha ottenuto la prima vera sconfitta politica di Salvini da ...

Di Maio : 'Chi vuole le Province si trovi un altro alleato'. Salvini : 'Non ho tempo per le polemiche' : ... nonostante la riforma introdotta dalla Legge Delrio del 2014 e i numerosi tentativi della politica di abolirle. 'Oggi tali enti continuano a pesare sulla collettività e i loro costi di funzionamento ...

Luigi Di Maio avverte Matteo Salvini : "Chi vuole le Province si trovi un altro alleato" : Luigi Di Maio non la smette di attaccare l'alleato di governo Matteo Salvini. L'ultima accusa del vicepremier grillino è sulle Province: "Sono uno spreco ed è inutile ammalarsi di amarcord pensando di farle tornare. Chi vuole le Province deve trovarsi un altro alleato". Perché per il Movimento 5 ste

Pace fiscale - 1 - 3 milioni di adesioni. Salvini vuole riaprire i termini della rottamazione : Oltre 1,3 milioni di adesioni alla Pace fiscale. E di queste più di mezzo milione viaggia sul web. A poche ore dalla scadenza del termine del 30 aprile è il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, a fornire il bilancio della rottamazione ter delle cartelle e del “saldo e stralcio”, ossia la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per chi è in grave difficoltà economica...

Dopo il razzismo - Matteo Salvini vuole sdoganare il fascismo e pubblica un libro con CasaPound : Tutto questo anche grazie al sostegno del Movimento 5 Stelle che ironicamente pretende di rispettare e difendere la Costituzione! Autore Piero Rizzo Categoria Politica

ESCLUSIVA Sen. Dal Mas - FI - : "Forza Italia vuole un'Europa liberata dalle tecnocrazie - Conte è il mediatore tra le pulsioni di Salvini e Di ... : ... liberata dalle tecnocrazie e da vincoli assurdi, più vicina agli interessi dei cittadini, più attenta alle esigenze legittime dei singoli Paesi su tutti i temi, a partire dall'economia, dal lavoro, ...