Pronostico Getafe vs Girona | La Liga 05-05-2019 e Formazioni

Pronostico Real Sociedad vs Getafe - La Liga 28-04-2019 e Formazioni : La Liga, 35^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Real Sociedad-Getafe, domenica 28 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Real Sociedad-Getafe, in programma domenica 28 aprile 2019. Il Getafe vuole avvicinarsi alla storica aritmetica qualificazione in Champions League. La Real Sociedad, invece, vuole ben figurare in questo finale di stagione che li vede ormai fuori dai ...

Pronostico Getafe vs Real Madrid - La Liga 25-04-2019 e Formazioni : La Liga, 34^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Getafe-Real Madrid, giovedì 25 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Getafe-Real Madrid, in programma giovedì 25 aprile 2019. Il derby di Madrid chiude la 34esima giornata di Primera Division. In pochi avrebbero pronosticato un simile scenario a inizio stagione, con il Getafe protagonista di un torneo memorabile e in lotta ...

Pronostico Valladolid vs Getafe - La Liga 14-04-2019 e Formazioni : La Liga, 32^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Valladolid-Getafe, domenica 14 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Valladolid-Getafe, in programma domenica 14 aprile 2019. Tra salvezza e sogno Champions League, il tutto a sette giornate dal termine della Liga. I padroni di casa perdono da due partite e sono precipitati in zona retrocessione, mentre dall’altra ...

Pronostico Getafe vs Athletic Bilbao - 07-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Getafe-Athletic Bilbao, domenica 7 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Getafe-Athletic Bilbao, in programma domenica 7 aprile 2019. A entrambe le squadre servono punti. Il Getafe è in lotta per uno storico piazzamento in Champions League, come l’Athletic Bilbao che è tornato prepotentemente in lotta per un posto in ...

Pronostico Espanyol vs Getafe - La Liga 02-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 30^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Espanyol-Getafe, martedì 2 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Espanyol-Getafe, in programma martedì 2 aprile 2019. Le sconfitte nel derby di Barcellona e con il Leganes hanno demoralizzato Espanyol e Getafe. La squadra di Cesc Rubí, dopo un ottimo avvio di campionato, si è fatta risucchiare nelle zone pericolose della ...

Pronostico Getafe vs Leganes - La Liga 30-03-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 29^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Getafe-Leganes, sabato 30 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Getafe-Leganes, in programma sabato 30 marzo 2019. Il verdetto della Champions League passa anche attraverso il ”Coliseum Alfonso Pérez”, lo stadio dove i padroni di casa del Getafe proveranno a consolidare il quarto posto nel mini derby di Madrid. ...

Pronostico Valencia vs Getafe - La Liga 17-03-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 28^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Valencia-Getafe, domenica 17 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Valencia-Getafe, in programma domenica 17 marzo. Il match rappresenta per entrambe il crocevia importante della stagione. Il Valencia, dopo aver eliminato i russi del Krasnodar in Europa League, sa di non poter sbagliare, sia per rientrare almeno tra le prime ...