MotoGP Spagna | fiducia Dovi | Pronti a giocarcela in gara

MotoGP - GP Spagna 2019 : come vedere la gara in tv su Sky e TV8. Orari e programma : Domani, 5 maggio, alle ore 14.00, prenderà il via GP di Spagna di MotoGP, quarta prova del Mondiale 2019. Sul tracciato di Jerez de la Frontera i centauri più veloci del Pianeta si confronteranno per portarsi a casa il successo di tappa. Si prospetta una gara interessante, nella quale sono tanti i piloti in ballo per il successo. Gli osservati speciali, neanche a dirlo, saranno Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Il ...

MotoGP - GP di Spagna. Iannone cade nelle quarte libere - 'unfit' per la gara : Brutta scivolata nelle ultime libere del primo GP europeo della stagione, quello di Jerez, per Andrea Iannone: il pilota dell'Aprilia è caduto nelle prime fasi del turno alla curva 11. Le radiografie ...

MotoGP - GP Spagna. La curva 6 intitolata a Dani Pedrosa : 'Un sogno che diventa realtà' : Sul circuito australiano sono ricordati anche Wayne Gardner , a cui è dedicato il rettilineo , e il cinque volte Campione del Mondo Mick Doohan , a cui è intitolata la curva 1.

MotoGP di Spagna - sorpresa in pole position : c’è Fabio Quartararo. Male Valentino Rossi : partirà dalla quinta fila : Fabio Quartararo conquista la pole position in Spagna. Il francese, in sella alla Yamaha Petronas, conquista la prima partenza al palo nella classe regina a Jerez, girando in 1’36″880 e precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli (1’38″962) e il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1’38″970) che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per la migliore delle Ducati, ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Quartararo è in pole position davanti a Morbidelli e Marquez. 4° Dovizioso - Rossi 13° : Il debuttante francese Fabio Quartararo firma un’autentica impresa e conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Grandissimo risultato del Team Petronas Yamaha SRT che piazza anche Franco Morbidelli in seconda piazza, mentre Marc Marquez chiude la prima fila con il terzo tempo. Buona prestazione di Dovizioso, quarto, mentre Petrucci delude ed è solo settimo. Eliminazione nel Q1 per Valentino ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Vinales e Bagnaia accedono al Q2 - fuori Valentino Rossi : Griglia DI partenza GP Spagna 2019 – MotoGP CLASSIFICA Q1: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 282.6 1’37.164 2 63 Francesco Bagnaia ITA Pramac Racing Ducati 284.8 1’37.299 0.135 / 0.135 3 46 Valentino Rossi ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.4 1’37.371 0.207 / 0.072 4 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 286.3 1’37.406 0.242 / 0.035 5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : domani la gara (domenica 5 maggio). Programma - orari e tv : Domenica 5 maggio si correrà il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Prima gara europea per la massima categoria motoristica, riflettori puntati sul circuito di Jerez dove assisteremo a una grande battaglia tra diversi piloti per conquistare la vittoria. Marc Marquez è come sempre il grande favorito della vigilia, si è imposto dodici mesi fa in questa località e punterà al riscatto dopo essere caduto ad Austin ma lo spagnolo se la ...

MotoGP streaming - GP Spagna 2019 : come guardare on-line le qualifiche. I link e la guida completa : Dopo le prime prove libere di ieri, è tempo di qualifiche per la MotoGP nel GP di Spagna, che vedrà la gara domani a Jerez de la Frontera: oggi, nella classe regina, a partire dalle ore 13.30 e fino alle 14.50, senza soluzione di continuità, si disputeranno la quarta sessione di prove libere, la Q1 e la Q2, che assegnerà la pole position. Le sessioni saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming, ...