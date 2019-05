MotoGp | Andrea Iannone “unfit to race” | Jerez a rischio!

sportfair

(Di sabato 4 maggio 2019)potrebbe dare forfait per la gara di domani in quel di: i dettaglipotrebbe saltare il Gp dididopo la caduta odierna. L’Aprilia in una nota ha chiarito le condizioni del pilota: “Dopo che le radiografie non hanno evidenziato fratture, il pilota è stato dichiarato ‘unfit to race’ complice il forte dolore al piede sinistro. La situazione verrà valutata e aggiornata con un controllo medico nella mattinata di domani“. Dunque condizioni da valutare perche potrebbe dare forfait per la gara di domani.L'articolo“unfit to race”:SPORTFAIR.

AndreaDovizioso : In #Jerez Dovi will compete his 200th #MotoGP race ?? A Jerez Andrea correrà la sua 200esima gara in MotoGP ??… - DesmoDENGIU : @andreadovizioso @petrux9 @motogp @ducatimotor @circuitodejerez #jerez #qualifiche #motogp #ducati #ducatisti… - news_modena : MotoGP di Spagna: seconda fila per Andrea Dovizioso, quarto nelle qualifiche a Jerez -