Maltempo a Treviso | nuova grandine sui vigneti del Prosecco

Maltempo in Veneto : piena del fiume Piave - chiusa viabilità alternativa al Ponte Priula a Treviso : A causa del Maltempo e alla conseguente piena del fiume Piave, la viabilità alternativa al Ponte della Priula, a Susegana, in provincia di Treviso, lungo la SS13 ‘Pontebbana‘, è temporaneamente interdetta al traffico in via precauzionale: lo comunica Anas in una nota precisando che, come previsto nel piano di emergenza condiviso con le autorità competenti, la viabilità in entrambe le direzioni è provvisoriamente indirizzata sulla ...