Lazio | Inzaghi in conferenza | “Pronti per l’Atalanta Parole Ranieri…”

(Di sabato 4 maggio 2019) Dopo la vittoria di Genova, laè tornata in corsa per un posto nell’Europa che conta. Ma i biancocelesti attendono domani un’Atalanta in piena forma e sulle ali dell’entusiasmo. Alla vigilia del match ha parlato instampa il tecnico degli aquilotti Simone. Ecco le sueRanieri? Per noi è importante parlare di calcio, per quanto riguarda quello che è accaduto nelle altre conferenze si è già espressa già la mia società. La gara di domani è importantissima per noi, è un match decisivo per la nostra corsa all’Europa: affronteremo con rispetto una squadra forte, ma siamo consapevoli di essere altrettanto forti. Con forza e coraggio possiamo vincere tutte le partite da qui al termine della stagione, anche quella di domani. Ci stiamo giocando tutto, nell’Europa League siamo arrivati al doppio confronto con il ...

