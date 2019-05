Ilva Taranto | sassi e bottiglie contro i poliziotti

Non solo Ilva : a Taranto alla scoperta dei libri di mare : A Taranto i delfini non solo ci sono, ma sono stanziali. I ragazzi della Jonian Doplphin Conservation li avvistano ogni settimana, da bravi biologi li studiano in collaborazione con l’Università di Bari, li mostrano ai turisti sulle loro barche in ogni stagione dell’anno, li raccontano nel loro magazine online Ketos. E’ una delle cose che scopri se ti affacci a ‘Taranto due mari di libri’, la fiera della ...

Ambiente - a Taranto 2mila persone in corteo verso l'ex Ilva : "Il tempo è scaduto" : La manifestazione con molti dei genitori dei bambini e ragazzi uccisi da tumori. Le famiglie denunciano anche le carenze sanitarie: "In Oncoematologia pediatrica solo tre posti letto per 40 bambini"

"Il Grande Spirito" - il western di Rubini contro il mostro dell'Ilva di Taranto : In epoca di rampante cattivismo, Sergo Rubini mette al centro del suo nuovo film 'Il Grande Spirito', la figura di un uomo solo e visionario, convinto di essere un capo indiano e di poter vivere, in ...

1 maggio Taranto - l’operaio Ilva : “Accordo di settembre è stata una violenza - nostra vita vale più dio 70mila euro” : “L’accordo del 6 settembre sull’Ilva è stata una violenza, ha portato alla morte della classe operaia. Si è raggiunto senza un’ora di sciopero e si sono mandate a casa 1600 persone. E non è stato risolto il problema dell’occupazione”. È il messaggio che un operaio Ilva, Raffaele Cataldi, ha voluto mandare dal concerto del 1 maggio di Taranto. Il lavoratore da ottobre, dopo l’accordo siglato al Mise, si ...

Dall'ex Ilva alla Tap : le battaglie ambientali del concerto del Primo Maggio a Taranto : A Taranto si suona, ma si parla anche di temi sociali ed ambientali. Dall'ex Ilva alla Tap: ecco i temi in Primo piano sul palco del concerto tarantino del Primo Maggio. Nato grazie alla direzione artistica di Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, con il supporto del Comitato di cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti, il concerto tarantino è stato un momento di riflessione collettiva per la cittadinanza pugliese e non solo."Noi vogliamo ...

Ona : a Taranto +500% di tumori tra lavoratori dell’ex Ilva : Tra i lavoratori impiegati nello stabilimento ex Ilva di Taranto si registra il 500% di casi di cancro in più rispetto alla media della popolazione generale della città, non impiegata nello stabilimento. È questa l’ultima stima, pubblicata nel 2018, dell’Osservatorio nazionale amianto (Ona), a conferma del dato allarmante diffuso oggi dall’Osservat...

Riondino spiega perché Taranto non può più credere alle promesse di Di Maio sull'Ilva : Il ritorno a Taranto di Luigi Di Maio non è stato dei più semplici. I comitati cittadini che si erano schierati apertamente per il Movimento Cinque Stelle alle ultime politiche, in virtù dell'impegno preso dal partito in campagna elettorale di chiudere definitivamente l'Ilva, due giorni fa hanno manifestato la loro delusione per questi primi quattordici mesi di governo. Tra questi il Comitato Cittadini e lavoratori liberi e ...

Ilva : Di Maio a Taranto ci mette la faccia : Assenti bonifiche e riconversioni promessi dai cnquestelle. Presenti: le proteste di cittadini e ambientalisti

Ex Ilva - Di Maio a Taranto - tra proteste e sit in : 'Non avete mantenuto la promessa di chiudere il polo siderurgico' si legge sugli striscioni. Alcune associazioni lasciano il tavolo dei ministri: 'Solo teatrino'. Il ministro porta l'abolizione dell'...

Ex Ilva - la giornata di Di Maio a Taranto tra annunci e contestazioni : “Passerella elettorale - chiudere fonti inquinanti” : “Io la mano e l’abbraccio da Di Maio non li accetto. Accetterò una stretta di mano seria nel momento in cui prenderà le decisioni serie per Taranto, cioè la chiusura delle fonti inquinanti, adesso basta”. Sulla maglietta di Carla Lucarelli campeggia il sorriso di suo figlio Giorgio Di Ponzio, il 15enne tarantino morto di tumore lo scorso 25 gennaio. Quando Carla ha lasciato il tavolo convocato dal vicepremier Luigi Di Maio sull’ex ...

Ex Ilva di Taranto - mamma rifiuta la stretta di mano a Di Maio : "Si ricorda di mio figlio morto?" : "Servono provvedimenti urgenti per evitare che altri bambini come mio figlio muoiano". Lo ha detto Carla Lucarelli, mamma di Giorgio Di Ponzio, il 15enne morto lo scorso 25 gennaio a Taranto a causa di un sarcoma raro. La donna ha partecipato all'incontro, in corso in prefettura a Taranto, tra i ministri del governo Conte in particolare il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, e alcune associazioni cittadine che ha fatto seguito al ...

Ex Ilva : Lezzi - 'vero cambiamento per Taranto è dare alternativa' : Taranto, 24 apr. (AdnKronos) - "Rispetto alla riconversione e alla dipendenza di questa città dall'impianto siderurgico, il vero cambiamento che possiamo dare è un'alternativa, un'altra possibilità per Taranto". Lo ha detto il ministro per il Sud Barbara Lezzi, intervenendo nella Prefettura di Taran

Ex Ilva - Di Maio a Taranto : “Abbiamo abolito immunità penale per i vertici. Vittoria dei cittadini” : “Soni qui per dire che ieri in consiglio dei ministri abbiano abolito l’immunità penale che permetteva ai vertici di Ilva di potere godere di alcune esimenti legate a reati ambientali e legate ad alcuni reati odiosi che hanno fatto tanto male ai cittadini di Taranto”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio arrivando a Taranto dove a breve parteciperà in prefettura al tavolo permanete per il Contratto istituzionale di Sviluppo ...

Assetto antisommossa per Di Maio a Taranto. Il ministro annuncia : all'Ilva chi sbaglia paga (d'ora in poi) : "Io sono qui oggi non solo per Presiedere il tavolo istituzionale per Taranto ma anche per dire che ieri, in consiglio dei ministri, abbiamo abolito l'immunità penale che permetteva ai vertici di Ilva di poter godere di alcuni esimenti legati a reati ambientali e ad alcuni reati odiosi che hanno fatto tanto male ai cittadini di taranto". Luigi Di Maio si presenta così a Taranto, la città dell'Ilva e del polo industriale che ...