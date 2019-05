Huawei Y9 Prime 2019 avrà la fotocamera frontale a scomparsa come P Smart Z

Anche Huawei lavora a uno smartphone con fotocamera popup : ecco le prime immagini : Dovrebbe chiamarsi Huawei p Smart Z il primo smartphone del colosso cinese con fotocamera anteriore a scomparsa: ecco i dettagli. L'articolo Anche Huawei lavora a uno smartphone con fotocamera popup: ecco le prime immagini proviene da TuttoAndroid.

Sta arrivando anche per Huawei Mate 10 Lite l’aggiornamento B341 di aprile : prime news : Ci vorrà del tempo prima che si possa toccare con mano l’aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9 per Huawei Mate 10 Lite, nonostante nelle ultime settimane siano arrivate conferme ufficiali importanti sotto questo punto di vista, ma al contempo non si arresta lo sviluppo software di uno smartphone molto apprezzato in Italia e nel resto d’Europa. Mi riferisco alla patch B341, con cui dovremmo toccare con mano nuove ed importanti migliorie per il ...

Nuova carrellata di rilasci per Huawei P10 Plus TIM con EMUI 9 e prime news sulla batteria : Ci sono ulteriori segnalazioni oggi 18 aprile da parte di coloro che dopo una lunga attesa stanno finalmente ricevendo l'aggiornamento con EMUI 9 per il proprio Huawei P10 Plus brandizzato TIM. Dopo il primo articolo sul tema pubblicato qualche giorno fa all'interno del nostro magazine, infatti, tocca analizzare due importanti novità questa mattina, anche perché si tratta di una versione del device più diffusa di quanto si possa immaginare ...

Subito EMUI 9 per Huawei P10 Plus TIM : prime incoraggianti segnalazioni il 14 aprile : Ci sono notizie interessanti e tutto sommato assai incoraggianti in queste ore per i non pochi utenti che dispongono di un Huawei P10 Plus TIM. Il modello brandizzato, infatti, secondo le segnalazioni di alcuni utenti sta iniziando a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie con interfaccia EMUI 9. Al momento si tratta ancora di casi isolati, ma la storia recente di questi prodotti ci insegna che non dovrebbero trascorrere molti ...

Segnali con la patch B383 per Huawei P10 Lite : prime news sull’aggiornamento di marzo : Stanno arrivando anche in Italia le prime segnalazioni da parte degli utenti in possesso di un Huawei P10 Lite che possono scaricare l'aggiornamento di marzo, con un particolare riferimento alla patch B383. Sono davvero frammentarie le notizie raccolte fino al momento della pubblicazione dell'articolo, anche perché le segnalazioni nel nostro Paese ci parlano di un rollout isolato. Sulla carta, dovrebbe trattarsi di un pacchetto software ...

Quanto l’iPhone 11 Apple copierà i device Huawei - prime avvisaglie da inseguitore : L'iPhone 11 dovrebbe ristabilire la tradizionale gerarchia del settore smartphone in cui Apple fa da apripista alle nuove tecnologie hardware e software ma purtroppo la direzione intrapresa da Cupertino non sarebbe affatto quella sperata dai fan. Anzi, l'azienda di Cupertino sembrerebbe essere propensa a trasformarsi in inseguitrice del produttore Huawei, suo diretto concorrente ormai ben più di Samsung, con una serie di scelte simili o ...

Lavori in corso per i Huawei Mate 30 : prime indiscrezioni sul mese di uscita : I Huawei Mate 30 sono già in fase di progettazione. Benché in questi giorni non si faccia che parlare dei Huawei Mate 20 lanciati martedì 26 marzo, per l'altra gamma top premium del produttore cinese fervono già i Lavori. A confermarlo è un responsabile dell'azienda in una conferenza appena avvenuta in Malesia: il brand non vuole cullarsi sugli allori degli ultimi importanti successi commerciali ed è pronto dunque a fare il suo meglio anche per ...

Immancabili le prime proposte Vodafone per Huawei P30 e P30 Pro : quattro offerte lanciate : A meno di 24 ore dalla presentazione dei nuovi Huawei P30 e P30 Pro, vanno registrate le prime offerte Vodafone con cui la compagnia telefonica consentirà di portarsi a casa i nuovi top di gamma 2019 a rate. Dopo aver preso in esame ancor prima dell'evento in questione le proposte associate ai piani TIM fisso (potete esaminarle nuovamente tramite il nostro approfondimento), stavolta tocca scendere maggiormente nel pratico, analizzando la prima ...

Gioie e dolori nelle prime 24 ore per Huawei P10 con aggiornamento EMUI 9 in Italia : Stiamo vivendo una settimana intensa e ricca di novità per quanto riguarda gli utenti in possesso di un Huawei P10, almeno stando alle informazioni raccolte anche oggi 26 marzo. Dopo avervi annunciato la disponibilità dell'aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9 nella giornata di ieri, tramite un articolo specifico, stavolta vogliamo precisare importanti elementi sulle modalità di download, ma anche sui primi riscontri da parte di coloro che ...

Prime tracce per l’aggiornamento di marzo su Huawei P10 in Europa : niente EMUI 9 : Emergono oggi 24 marzo i primi segnali per coloro che intendono scaricare l'ultimissimo aggiornamento concepito da Google, per quanto concerne un device specifico come Huawei P10. Nelle ultime ore, infatti, viene segnalata la disponibilità della stessa patch di marzo per lo smartphone che è stato lanciato sul mercato poco meno di due anni fa. Si tratta della versione brandizzata Vodafone, anche se al momento della pubblicazione dell'articolo non ...

Senza segreti tutte le specifiche e le prime differenze tra Huawei P30 e P30 Pro a 11 giorni dall’uscita : Le specifiche tecniche e le prime differenze tra Huawei P30 e P30 Pro non sono più un mistero. I due telefoni sono stati dettagliati nelle loro schede hardware già oggi 15 marzo e grazie al contributo di WindFuture, fonte più che autorevole in fatto di indiscrezioni, possiamo dire esattamente di quale dotazione potranno beneficiare entrambi i modelli, Senza particolari dubbi. Un primo e fondamentale punto in comune tra Huawei P30 e P30 Pro è ...

Passaggio AnTuTu per Huawei P30 Pro e prime specifiche tecniche ufficiali : ll Passaggio AnTuTu del Huawei P30 Pro è appena avvenuto: lo step propedeutico al lancio del dispositivo premium ci ha svelato più di qualche dettaglio sulle specifiche tecniche del device e pure qualche indicazione sulle sue future performance. Il noto test benckmark, dunque a soli 12 giorni dall'evento del 25 marzo a Parigi, ci fornisce preziosi informazioni oramai date per ufficiali, vediamole tutte. La prima conferma riguarda il numero ...