Facebook guarda a Bitcoin E studia la sua criptovaluta

Più che alla privacy - Facebook guarda alla Cina : Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg spiega le novità di Facebook alla conferenza degli sviluppatori F8 (foto: Amy Osborne/Afp/Getty Images) Più che alla privacy degli utenti, sventolata come il nuovo vessillo di Menlo Park alla conferenza degli sviluppatori F8, Facebook sembra guardare alla Cina. E in particolare a Wechat (Weixin, ??, in mandarino), l’applicazione di messaggistica che, per semplificare, viene descritta in Occidente ...