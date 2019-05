Cremonese-Brescia | probabili formazioni | quote e pronostico

termometropolitico

(Di sabato 4 maggio 2019)La Serie B 2018/19 presenta la giornata numero 37 del suo calendario. Un responso questa stagione lo ha dato già nei giorni scorsi, Mercoledì infatti ilsi è guadagnato l’aritmetica promozione in Serie A. Proprio i ragazzi di Corini, Sabato 04 Maggio 2019, scenderanno in campo alle ore 15.00. Lo stadio sarà il Giovanni Zini di Cremona, dove i neo-promossi affronteranno la squadra di casa, laLa partita di andata si era giocata, a, nel Boxing Day il 26 Dicembre 2018. Gara molto combattuta su cui ebbero la meglio i padroni di casa grazie al gol, nei minuti di recupero, di Ndoj. Ini trovarono il doppio vantaggio nel primo tempo per poi esser ripresi dalla, capace di annullare il doppio vantaggio.: come arrivano le squadreI grigiorossi ...

Paolo885 : Cremonese-Brescia, scuole chiuse alle 11: è polemica - siranierismo : @Luca100celleASR Simpatiche: Torino Fiorentina Parma Spal Brescia Lecce Palermo Perugia Cremonese Arsenal… - Gazzetta_it : VIDEO Cremonese, subito uno scherzetto al Brescia? -