Ascolti Ciao Darwin e La Corrida | Bonolis vince anche dopo lo stop

Ascolti TV | Venerdì 3 maggio 2019. Ciao Darwin vince con il 20.6%. La Corrida 17.8% - Quarto Grado 6% - Propaganda Live 5.1% : Ciao Darwin 8 Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.896.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 3.981.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Rai2 Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Momentum ha catturato l’attenzione di 900.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Truman – Un Vero Amico è per sempre ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV | Social Auditel 3 maggio 2019 : Ciao Darwin 8 torna in testa ma il finale di Gomorra 4 e il derby premia Sky sui social : social Auditel 3 maggio 2019: Ciao Darwin in testa al Trend Topic, boom di Sky con Juve-Torino e Gomorra 4. Crolla La Corrida sui social Dopo una settimana di stop, Ciao Darwin 8 torna di diritto in testa al Trend Topic Italiano. La trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha registrato un totale di ...

Ascolti tv - senza Ciao Darwin la serata va a La corrida di Carlo Conti : Con 4 milioni 146 mila spettatori, pari ad uno share del 20.1% è La corrida condotta da Carlo Conti su Rai1 il programma più gettonato della prima serata tv di ieri. Su Canale 5 il film Poveri ma Ricchi, che sostituiva per questo venerdì il programma Ciao Darwin non in onda, ha raccolto 2 milioni 361 mila spettatori pari all’11% di share. Ascolti tv, il resto del prime time Su Rai2 il film The Avengers ha avuto 1 milione 423 mila ...

Ascolti TV | Social Auditel 26 aprile 2019 : Senza Ciao Darwin - Propaganda Live prende il controllo del Trend Topic superando 10.000 Tweet : Social Auditel 26 aprile 2019: Propaganda Live il programma più twittato, recupera la Corrida nel finale contro Gomorra 4, Quarto Grado è secondo. Senza il grande assente Ciao Darwin, il Social Auditel del venerdì sera vede un vincitore inaspettato. Propaganda Live è riuscita a prendere il controllo del ...

Ascolti tv Ciao Darwin 8 : Paolo Bonolis supera il 25% di share : Ascolti tv Venerdì 19 aprile: Ciao Darwin vince contro la Via Crucis Nella serata del Venerdì Santo, Ciao Darwin stravince contro la Via Crucis. Per il programma di Paolo Bonolis ben 4.289.000 telespettatori e il 25,10% di share. Per il consueto appuntamento con la Via Crucis su Rai1 invece si sono sintonizzati 3.696.000 telespettatori e il 16,7% di share. Un bel calo per l’appuntamento religioso in diretta da Roma, che l’anno ...

Ascolti TV | Venerdì 12 aprile 2019. Ciao Darwin vince con il 24% - La Corrida al 19% : Youma Diakite e Enzo Salvi a Ciao Darwin Su Rai1 La Corrida ha conquistato 4.058.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 4.624.000 spettatori pari al 24% di share (l’ultimo breve segmento, in onda dalle 24.45 alle 24.54 al 26.3% con 2.207.000 spettatori). Su Rai2 Kingsman – Secret Service ha interessato 1.147.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Red ha catturato ...

Ascolti tv 12 aprile - il trionfo di Ciao Darwin : Paolo Bonolis batte ancora Carlo Conti : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, venerdì 12 aprile, caratterizzata in prime time dalla nuova sfida tra Ciao Darwin 8 condotto da Paolo Bonolis e La Corrida presentata da Carlo Conti. In queste prime settimane di messa in onda ad avere la meglio è sempre stato lo show di Canale 5 che ha conquistato la leadership indiscussa degli Ascolti del venerdì. Ebbene il responso auditel di questa ...

