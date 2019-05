Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 15 | 10

romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019)Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sentenza vergognosa se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati nasce il tribunale si candidi tu alla sinistra ovviamente terremo ricorso contro questa sentenza intanto invito tutti i sindaci a rispettare come Ovvio la legge lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando una sentenza del tribunale di Bologna Chi è imposto al comune di iscrivere all’anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito Sulla base del cosiddetto decreto Salvini sono fratello e sorella hanno 10 e i 15 anni e questa mattina niente scuola come la loro fonte di ispirazione e modello di riferimento Greta Questa mattina sono arrivati in treno da Zoagli in riviera Genova per manifestare a favore dell’ambiente Emanuele ...

