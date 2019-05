Strage bus Avellino | sequestrate barriere di 12 viadotti sull' A16

Strage bus Avellino - sequestrati 12 viadotti sull'A16 : Napoli, 3 mag., askanews, - Dodici viadotti dell'A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso ta Baiano, in provincia di Avellino , e Benevento, sono stati sequestrati su mandato della procura del capoluogo ...

Strage bus di Avellino - 12 ponti sequestrati : tre dirigenti indagati - : L'inchiesta sulla sicurezza dei viadotti è partita dopo il processo per l'incidente del 2013, in cui 40 persone morirono dopo essere precipitate a bordo del bus su cui viaggiavano. indagati tre ...

Strage del bus di Avellino - indagati in 3 e sequestrati 12 viadotti A16 : «Poco sicuri» : «Carenti sotto il profilo della sicurezza per l'incolumità pubblica». Così la procura di Avellino ha definito 12 viadotti del tratto irpino dell'autostrada A16 Napoli - Canosa, tra le uscite di Baiano ...

Strage bus ad Avellino - strade poco sicure : sequestrati 12 viadotti sull'A16 : I sigilli giudiziari sono stati disposti nuovamente per il viadotto Acqualonga, e anche per altri 11 ponti

Strage di turisti in Portogallo - si ribalta un autobus a Madeira almeno 29 morti : Un bus, che trasportava un gruppo di turisti tedeschi, si è ribalta to ieri sera. 28 persone sono rimaste ferite. Il mezzo avrebbe urtato un altro veicolo, sfondato il parapetto di una strada prima di ...

Avellino - Strage del bus : ad Castellucci assolto perché “nessuna norma imponeva sostituzione delle barriere” : “Nessuna violazione di una regola cautelare”. È quanto si legge nelle motivazioni con cui il giudice monocratico di Avellino Luigi Buono l’11 gennaio scorso ha assolto l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci e altri dirigenti di Aspi, ovvero Giulio Massimo Fornaci, Riccardo Mollo e Marco Perna. Erano accusati di omicidio colposo per i 40 morti intrappolati nell’autobus precipitato dal ...

Attentato sul bus - gip : "Per Sy Strage con finalità terroristiche - deve restare in carcere" : deve restare in carcere Ousseynou Sy: lo ha deciso il gip di Milano convalidando l'arresto e disposto la custodia cautelare. Il dirottamento del bus configura il reato di strage aggravata dalla finalità terroristica. Confermati anche i reati di sequestro di persona, resistenza e incendio.