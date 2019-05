Serie A Juventus-Torino 1-1 - il tabellino : TORINO - Il Torino accarezza l'idea di vincere il derby della Mole dopo la rete di Lukic nel primo tempo, ma la Juventus non concede la sconfitta ai rivali, pareggiando con l'onnipresente Ronaldo a ...

Serie A : in campo Juventus Torino 0-1 DIRETTA e FOTO : ... sapendo di introitare i proventi del torneo più prestigioso, ed economicamente più ricco del mondo,, progetterebbero anche colpi proibiti. Con la Juve che alla prossima Champions accede ...

Calciomercato Serie A : Icardi-Juventus - le ultime notizie : Calciomercato Serie A: Icardi-Juventus, le ultime notizie Nuove notizie sul fronte Calciomercato. L’asse Inter-Juventus, storicamente forgiato sulla rivalità dentro e fuori dal campo, questa volta potrebbe condurre ad una clamorosa trattativa. Dopo una fase di stallo nelle ultime settimane, infatti, la Beneamata e la Vecchia Signora avrebbero ufficialmente riaperto la trattativa per la cessione ai bianconeri di Mauro ...

LIVE Juventus-Torino - Derby Serie A in DIRETTA : i Granata cercano il colpo da Champions : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, anticipo della 35ma giornata di Serie A, nonché sentitissimo Derby della Mole che tiene con il fiato sospeso l’intero capoluogo piemontese. I Granata arrivano alla sfida sicuramente con grandi stimoli: gli uomini di Mazzarri sono reduci dal bellissimo successo casalingo per 2-0 contro il Milan e ora si trovano a soli tre punti da quel che sarebbe un clamoroso accesso in Champions League. I ...

Probabili Formazioni Juventus – Torino - Serie A 03/05/2019 : Probabili Formazioni Juventus – Torino, Serie A 03/05/2019Primo anticipo della giornata con il derby della Mole tra Juventus e Torino: granata alla ricerca di punti Europa per inseguire un sogno.Torino – Allegri si affida a Cuadrado e Bernardeschi per completare il tridente con Ronaldo. In porta ci sarà Szczensy, mentre Spinazzola e Cancelo saranno i terzini. Al centro Bonucci e Chiellini, mentre a centrocampo spazio per Pjanic, ...

Serie A - Juventus-Torino : cresce l'attesa - ma non sarà pienone : Il derby si gioca all'Allianz Stadium, ma non c'è dubbio che sia molto più importante per il Torino. E infatti nella tarda serata di ieri la Juventus non faceva registrare il tutto esaurito, un ...

Serie A Juventus - Khedira : intervento riuscito : TORINO - Sami Khedira è stato operato, con successo, in Germania. L'intervento di pulizia per via artroscopica sul ginocchio destro del centrocampista bianconero è riuscito alla perfezione: il tedesco ...

Calcio femminile - Serie A : Juventus e Fiorentina le dominatrici del campionato e le fautrici di una svolta : La stagione del Calcio femminile italiano, per club, è terminata. Il pensiero è già ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno dal 7 giugno al 7 luglio. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, dopo venti anni, ha ottenuto il pass diretto, giungendo prima nel proprio girone di qualificazione e nel corso dell’ultimo biennio ha compiuto notevoli passi in avanti che sono stati evidenziati anche dai risultati in alcune amichevoli: il pareggio ...

Serie A - Inter-Juventus 1-1 : highlights e gol 34esima giornata - : Termina in parità il derby d'Italia: Nainggolan al 7' e Cristiano Ronaldo nella ripresa segnano le reti dell'incontro. Ottima la prova dei nerazzurri nel primo tempo, meglio i bianconeri nella seconda ...

Serie A - Inter-Juventus 1-1 : Ronaldo risponde a Nainggolan : Arbitro : Banti Marcatori : 7' Nainggolan, I,, 17' st Ronaldo, J, Ammoniti : Perisic, I,; Cuadrado, Chiellini, Kean, J, Espulsi : nessuno LA CRONACA DEL MATCH TOP E FLOP

Serie A Inter-Juventus 1-1 - il tabellino : MILANO - L' Inter , dopo aver giocato un primo tempo arrembante e in vantaggio grazie alla rete di Radja Nainggolan , subisce il pareggio della Juventus poco dopo il quarto d'ora della ripresa: autore ...

Serie A : Inter-Juventus 1-1 : ROMA, 27 APR - Finisce pari 1-1, 1-0, il derby d'Italia tra Inter e Juventus giocato questa sera al Meazza per uno dei posticipi della 34/a giornata del campionato di Serie A. Ad aprire le marcature ...

Serie A Inter-Juventus 1-1 - il tabellino : MILANO - Nonostante l'immediato vantaggio firmato Nainggolan e un ottimo primo tempo disputato, l' Inter subisce il pareggio della Juventus poco dopo il quarto d'ora della ripresa: autore del gol, l'...

Serie A : Inter-Juventus 1-1 : ANSA, - ROMA, 27 APR - Finisce pari 1-1, 1-0, il derby d'Italia tra Inter e Juventus giocato questa sera al Meazza per uno dei posticipi della 34/a giornata del campionato di Serie A. Ad aprire le ...