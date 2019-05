Scuola | i dati Istat | 4 studenti delle medie su 10 hanno insufficienti competenze

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Quattrosu dieci del terzo annoscuolenonla sufficienza nellealfabetiche mentre un alunno su tre non è sufficiente in matematica. È quanto emerge dalla seconda edizione del Rapportsui Sustainable Development Goals (Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile) adottati con l’Agenda 2030 dall’Assemblea GeneraleNazioni Unite. L’Agenda annovera al quarto posto tra gli obiettivi quello di “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”.Le regioni dove sono più elevate le percentuali dicon difficoltà a ricostruire significati complessi – accertate in base alle prove Invalsi – si trovano al Sud: in testa alla graduatoria c’è la Campania, con il 50,2% diin lettura, seguita dalla Calabria (50%) e dalla Sicilia (47,5%). Le stesse regioni ...

