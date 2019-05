Samsung Galaxy Note 10 Pro avrà una ricarica rapida superiore ai 25 W

Samsung Galaxy M40 visita Geekbench e lascia i primi indizi sulla scheda tecnica : Samsung Galaxy M40 fa visita alla piattaforma di benchmark Geekbench, lasciando i primi indizi sulla sua scheda tecnica, di buon livello. L'articolo Samsung Galaxy M40 visita Geekbench e lascia i primi indizi sulla scheda tecnica proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A40 e Huawei P30 Lite entrano nel listino di Wind e Tre : Wind e Tre hanno aggiornato i propri listini di smartphone acquistabili a rate, che accolgono ora anche Samsung Galaxy A40 e Huawei P30 Lite

Abbiamo provato la Modalità Notte di Samsung Galaxy S10 per vedere cosa può fare (video) : Ecco come si comporta la Modalità notturna di Samsung Galaxy S10 e S10+, può reggere il confronto con Google Pixel 3XL e Huawei P30 Pro?

Ecco perché la pellicola di Samsung Galaxy Fold sembra invitare alla rimozione : Scopriamo perché alcuni influencer e YouTuber hanno rimosso una parte dello schermo di Samsung Galaxy Fold che assomigliava a una pellicola protettiva.

In fiamme il Samsung Galaxy S10 5G : paragonabile al Note 7? : Comincia a prendere fuoco il Samsung Galaxy S10, in versione 5G: il dispositivo, stando a quanto riportato su 'indianexpress.com', è stato avvolto dalle fiamme, come attesta l'immagine di anteprima dell'articolo. Il problema sarebbe da ricercarsi nella batteria, visto il rigonfiamento riscontrabile lungo il vano posteriore (un po' come fu per il Note 7). Il Samsung Galaxy S10 5G è stato da poco commercializzato in Corea del Sud, dove sta ...

Non prima di giugno il prossimo aggiornamento per Samsung Galaxy S7 : situazione batteria e non solo : Stiamo vivendo una fase di transizione assai delicata per i tanti utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7. Il fatto di aver superato la soglia dei tre anni di età impone al produttore coreano un cambio di politica dal punto di vista software, al punto che le ipotesi avanzate fino ad oggi dalla nostra redazione, dopo aver esaminato lo stato di salute dello smartphone non molto tempo fa, trovano importanti riscontri oggi 3 maggio. Cosa dobbiamo ...

Smartphone Android in offerta oggi 2 maggio : Huawei P30 - Nokia 7 Plus - Motorola One - Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy S10 Plus : oggi sono in offerta Huawei P30, Nokia 7 Plus, Motorola One, Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy S10 Plus. C'è qualcosa che fa al caso vostro?

Wind sta proponendo ad alcuni clienti degli smartphone a rate - tra cui Samsung Galaxy S10 : Telefono Incluso è l'iniziativa con cui Wind consente ai propri clienti di acquistare a rate alcuni smartphone. Durante le ultime ore, alcuni fortunati consumatori selezionati stanno ricevendo un SMS in cui vengono invitati a recarsi, entro e non oltre il prossimo 12 maggio, presso un centro Wind aderente per ottenere uno tra i nuovi modelli

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere uno schermo con bordi curvi tutto nuovo : Samsung Galaxy Note 10 riproporrà lo schermo con i bordi curvi ed anzi, stando ad una recente indiscrezione, potrebbe spingere molto su questo aspetto.

Samsung Galaxy Fit e ottiene già il primo aggiornamento software : Ad appena un giorno dall'introduzione in alcuni mercati, Samsung Galaxy Fit e sta già ricevendo il suo primo aggiornamento software. Si tratta di un aggiornamento minore per il fitness tracker di Samsung che tuttavia aggiunge una funzionalità importante il cui nome è Dim screen che attenua la luminosità dello schermo per prolungare la durata della batteria.

Mobile mania sul volantino Mediaworld : a rate piccole Huawei P30 Pro - P30 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus : Vera e propria Mobile mania sul nuovo volantino Mediaworld he si focaliza da oggi 2 maggio e fino al prossimo 8 maggio sulla categoria smartphone, proponendo il pagamento a rate di tutta la nuovissima serie Huawei P30 (e dunque del modello standard, Pro e anche Lite) ma anche di due ex ammiraglie Samsung sempre appetibili come il Galaxy S9 Plus ma anche il Galaxy Note 8. La catena di elettronica dunque punta s device di certo di alta fascia, ...

Manuale uso Samsung Galaxy A7 Dual SIM Corso per usare smartphone : Manuale uso Samsung Galaxy A7 Dual SIM in italiano dove scaricare il Manuale ultima versione Android Pdf con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy A7 Dual SIM

Un Samsung Galaxy S10 5G ha preso fuoco da solo : (Foto diffusa dal proprietario, il signor Lee) I fatti riportati sono presto detti: un modello di Samsung Galaxy S10 5G prende fuoco e va distrutto in Corea del Sud, il proprietario chiede un risarcimento alla società produttrice che spedisce al mittente ogni responsabilità rifiutando qualsivoglia richiesta. Inevitabile che il pensiero voli dritto al doloroso precedente del Galaxy Note 7 (che tanto è costato al colosso asiatico) ma è doveroso ...

Dal Portogallo arrivano indicazioni sul prezzo di Samsung Galaxy Fit : Samsung Galaxy Fit dovrebbe essere proposto in Albania per 99,90 euro, una richiesta che potrebbe essere applicata pari pari al mercato italiano