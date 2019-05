Salvini zittisce i centri sociali Meno canne e più uova sbattute

Salvini zittisce Di Maio & Co. : "I porti? Li assegna il Viminale" : "Il porto va assegnato dal ministro dell'Interno, se il ministro non lo assegna non c'è". All'indomani dell'ennesimo scontro con Luigi Di Maio sulla chiusura dei porti, Matteo Salvini punta i piedi per terra e conferma la linea dura per contrastare l'immigrazione clandestina. "Può piacere o no, posso essere simpatico o no, ma è così - mette in chiaro ai microfoni di Radio anch'io - porti restano chiusi"."In dieci mesi penso che parecchie buone ...