Rugby | gli All Blacks sbarcano in Italia per un clinic a Milano

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : Zebre mai in partita - gli Scarlets si impongono 42-0 : Non c’è modo di fermare questa crisi che prosegue ormai da dicembre: oltre tre mesi senza vittorie in partite ufficiali per quanto riguarda le Zebre. Oggi, nella ventesima giornata del Guinness Pro 14 2019, l’ennesimo tracollo: gli Scarlets in casa dominano in lungo e in largo e si impongono per 42-0. Mai in partita la franchigia tricolore: nel primo tempo i gallesi si limitano a gestire, poi nel secondo dilagano. Sono sei le mete ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : Zebre - serve un miracolo con gli Scarlets per tornare alla vittoria : Giornata numero 20 per quanto riguarda la regular season del Guinness Pro 14 2019 di Rugby. Sta per volgere dunque al termine la stagione, prima dei play-off, con gli ultimi match in programma. Scendono in campo nuovamente le Zebre, sabato pomeriggio, alle 18.15, in trasferta in casa degli Scarlets. L’obiettivo è sempre quello di tornare alla vittoria. Servirà un miracolo su un campo molto ostico. Ricordiamo che alle Zebre il successo ...

Rugby a 7 : i convocati dell’Italia per lo stage con Israele in vista degli appuntamenti di maggio e giugno : Andy Vilk, CT dalla Nazionale italiana di Rugby a 7, ha convocato 18 atleti, ai quali si aggregheranno due invitati, per lo stage congiunto con la Nazionale israeliana che si terrà a Roma dal 16 al 18 aprile. Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale, che viene replicato da tre stagioni. Si tratterà per l’Italia dell’ultimo raduno prima della partecipazione ai tornei di Madrid (Spagna, 6-10 maggio), Tours (Francia, 24-26 ...

Rugby - Pro14 2019 : Benetton-Munster vale una grossa fetta dei playoff. I trevigiani cercano l’impresa con gli irlandesi : Tutto in una notte: il Benetton Treviso si giocherà domani sera alle ore 20.00 le possibilità di continuare a sognare un posto nei play-off del Pro 14 di Rugby. A Monigo arriverà però un cliente molto ostico, il Munster, formazione irlandese che nella Conference A è ancora in corsa per chiudere il girone in testa ed accedere direttamente alle semifinali. La situazione nella Conference B è ancora tutta da decidere, a parte il primo posto ...

Rugby - Top12 2019 : ValoRugby Emilia-Petrarca Padova 10-15. I campioni d’Italia agganciano gli emiliani al 3° posto : Nel posticipo della ventesima giornata del Top 12 di Rugby i campioni d’Italia del Petrarca Padova espugnano il campo del ValoRugby Emilia per 10-15 ed agganciano proprio la formazione reggiana al terzo posto, con entrambe le squadre ad un solo punto dall’aritmetica certezza di partecipare alle semifinali scudetto. Tabellino ValoRugby Emilia v Argos Petrarca Rugby Padova 10-15 (10-10) Marcatori: p.t. 14’ drop Menniti-Ippolito (0-3), ...

Rugby - Pro14 2019 : Benetton in cerca dell’impresa per la post season - Zebre per l’orgoglio : Siamo giunti al 19° e terzultimo turno del Pro14 di Rugby: il Benetton Treviso è chiamato all’impresa in casa del Leinster per riuscire a continuare a cullare il sogno dei play-off, mentre non hanno molto più da chiedere al torneo le Zebre, che giocheranno quasi esclusivamente per l’onore ospitando il Connacht. Tornata complicata per le italiane. I trevigiani attendono notizie anche da Glasgow-Ulster e da Scarlets-Edimburgo, due gare ...

Rugby - Test Match Francia U18-Italia U18 34-22. Non basta una ripresa orgogliosa degli azzurrini : L’Italia Under 18 di Rugby esce sconfitta dal Test Match contro i pari età della Francia: a Marcoussis termina 34-22. La prima frazione in pratica è un assolo francese, con i padroni di casa che chiudono avanti 29-7. Nella ripresa arriva la riscossa degli azzurrini, che si riportano a distanza di break, sotto 29-22, ma nel finale subiscono la sesta meta transalpina. TABELLINO Francia U18 v Italia U18 34-22 (29-7) Marcatori: p.t. 2’ m. ...

Le azzurre del Rugby vendicano gli uomini - Francia battuta 13-12 : Ed è anche l'ennesima prova, nel giorno del trionfo del biathlon italiano con Dorothea Wierer ai Mondiali di Osterlund, del ruolo trascinante dello sport femminile in Italia che quest'anno vivrà ...

Rugby - Sei Nazioni – La migliore Italia del torneo mette paura alla Francia ma si arrende nella ripresa : azzurri ko 14-25 : L’Italia tiene testa alla Francia ma si spegne sul lungo periodo: gli azzurri che non riescono a sfatare il tabù vittoria che manca ormai da 4 anni L’Italia ci mette anima e cuore, passa in vantaggio, resiste, lotta, prova la rimonta e… perde. Niente da fare per gli azzurri nella 5ª sfida del Sei Nazioni 2019 che, purtroppo, corrisponde ad altrettante sconfitte. Nonostante la spinta dell’Olimpico di Roma, gli azzurri non riescono ad avere ...

Italia-Francia - Sei Nazioni Rugby 2019 : la formazione degli azzurri. Il XV varato da O’Shea : esordio assoluto per Marco Zanon : Sabato 16 marzo alle ore 13.30 l’Italia affronterà la Francia nella quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni: Conor O’Shea, CT degli azzurri, ha appena annunciato la formazione che scenderà in campo allo stadio Olimpico di Roma. Grande novità l’esordio assoluto in Nazionale di Marco Zanon. Così al sito federale ha presentato la sfida Conor O’Shea: “Giocheremo contro una squadra molto forte come sempre capita al Sei ...

Rugby : il livornese Mori in meta con la maglia dell'Italia under 20 in Inghilterra : Questa la cronaca della partita persa contro l'Inghilterra, fonte fedeRugby.it,. A Bedford dopo un buon primo tempo dell'Italia U20 i padroni di casa dell'Inghilterra si impongono 35-10 sugli ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Inghilterra-Italia 57-14 - le pagelle degli azzurri. Morisi tra i migliore - si salva capitan Parisse : Un epilogo piuttosto scontato: l’Inghilterra di rabbia e di classe torna in corsa per la vittoria del torneo. Nel quarto turno del Sei Nazioni 2019 di Rugby i padroni di casa si impongono nettamente in quel di Twickenham: battuta per 57-14 l’Italia di Conor O’Shea che difficilmente è riuscita ad opporre resistenza. Andiamo a rivivere il match con le pagelle degli azzurri. Jayden Hayward, voto 5: l’estremo azzurro si ...